La bande-annonce de Jupiter’s Legacy apporte l’épopée du super-héros de Mark Millar à Netflix cet été

Une nouvelle bande-annonce pour la série de super-héros de Netflix, L’héritage de Jupiter, a maintenant été publié, nous donnant un autre aperçu du drame familier surpuissant à venir. Avec Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade et Matt Lanter, Jupiter’s Legacy promet une épopée de super-héros avec une différence et est le premier de nombreux projets Mark Millar à être adaptés pour la plate-forme de streaming.

Basé sur la bande dessinée du même nom, L’héritage de Jupiter suit l’histoire des premiers super-héros du monde qui ont reçu leurs pouvoirs dans les années 1930. De nos jours, ils sont la garde aînée vénérée, mais leurs enfants surpuissants ont du mal à être à la hauteur des exploits légendaires de leurs parents.

Josh Duhamel (Transformateurs, Batman: Le long Halloween, première partie) joue le rôle de Sheldon Sampson AKA The Utopian, un Américain patriotique qui a tout perdu dans le krach boursier de 1929. Avec un petit groupe de ses amis et de sa famille, Sampson affrète un bateau vers une île mystérieuse à 600 miles à l’ouest du Cap-Vert après le l’île lui apparaît dans un rêve. Il revient aux États-Unis et devient The Utopian, un Superman analogique, et forme l’équipe de super-héros The Union.

Ben Daniels (Rogue One: Une histoire de Star Wars, La Couronne, joue le rôle du frère aîné de Sheldon Sampson, Walter, qui devient Brainwave et exerce des pouvoirs psychiques qui lui permettent de séparer l’esprit d’une autre personne de son corps physique et de l’emprisonner dans une «peinture psychique» de sa propre création.

Écrit par Mark Millar avec l’art de Frank Quitely, le L’héritage de Jupiter le matériel source a été publié en 2013 par Image Comics. L’histoire est une épopée de super-héros tentaculaire, avec Millar lui-même décrivant la prochaine série d’action en direct comme étant « partie-2001, partie-Avengers, partie-Parrain II ».

Millar a fréquemment taquiné la grandeur de l’adaptation Netflix, comparant la série à d’autres classiques du cinéma tels que Le Seigneur des Anneaux. « Je voulais faire une histoire qui deviendrait la plus grande épopée de super-héros de tous les temps », a-t-il déclaré. «Je voulais faire le super-héros du Seigneur des Anneaux qui serait intemporel et juste une collection exceptionnelle de livres que les gens liraient dans 50 ou 100 ans … [Jupiter’s Legacy is like The Godfather] en ce sens qu’il s’agit d’une famille atypique au cœur de la situation la plus scandaleuse. Mais cela semble incroyablement humain et très stratifié parce que vous pouvez vous rapporter à tout le monde dans l’histoire et cela lui donne cette humanité. «

L’héritage de Jupiter n’est que le début de l’exploration de Millarworld par Netflix, Millar lui-même ayant félicité le géant du streaming pour son engagement à adapter son travail de la meilleure façon possible. « Ma femme Lucy et moi sommes depuis onze mois dans nos emplois chez Netflix et c’est tout ce que nous espérions pour une puissance de dix », a déclaré Millar en 2018 lorsque les différents projets ont été annoncés pour la première fois.

« Voir un film basé sur votre travail tous les deux ans est incroyablement excitant, mais les voir tous se produire en même temps comme ça et avec du talent ce haut de gamme est juste hors de l’échelle. Ce sont des écrivains et des réalisateurs que j’ai été en privé. envoyer des courriels aux fans au cours des dix-huit derniers mois, donc travailler avec eux est tout simplement extrêmement excitant. C’est vraiment le plus grand environnement créatif dans lequel j’ai jamais travaillé. J’ai hâte d’allumer mon ordinateur tous les matins. «

Adapté pour Netflix par Daredevil’s Steven S.DeKnight, qui servira de showrunner et de producteur exécutif ainsi que de diriger le premier épisode, L’héritage de Jupiter devrait être diffusé en première sur le service de streaming plus tard cette année, le 7 mai 2021.

