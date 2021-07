La bande-annonce de Jungle Run donne à Disney’s Jungle Cruise le traitement Mockbuster qu’elle mérite

La jungle n’est pas le meilleur endroit pour se perdre. Et ces deux frères et sœurs sont sur le point de découvrir pourquoi. Dans le dernier ‘MockBuster’ (celui-ci basé sur Disney’s Croisière dans la jungle), nous voyons un frère et une sœur à la recherche de leur père professeur, qui disparaît dans la jungle après avoir découvert ce qui semble être un rocher brillant en forme de triangle. On le voit brièvement dans le Course dans la jungle bande-annonce touchant l’étrange rocher avant qu’il ne laisse échapper un son aigu. Ensuite, nous voyons le camp attaqué par des fourmis et d’autres créatures.

En arrivant au camp abandonné, les enfants du père disparu se rendent vite compte que la jungle a des projets pour eux. Quelque chose de sombre et sinistre se cache derrière la disparition de leur père. Alors que la recherche se poursuit, ils sont attaqués par des animaux de la jungle à un rythme incessant. Serpents géants, grenouilles fléchettes, piranha et bien sûr araignées. Sans parler d’une ancienne tribu qui les veut, non seulement morts mais, hors de leur jungle. Oh, et nous avons presque oublié les plantes mangeuses d’hommes qui semblent les suivre à travers l’Amazonie.

C’est un mockbuster typique de L’asile, donc si vous connaissez leurs films, vous savez à quoi vous attendre. Les attaques d’animaux sont brutales et quelques-uns deviennent vraiment créatifs. Mais c’est un étirement pour le réalisateur Noah Luke qui a travaillé sur Biscuit de mer, Le monde de nemo et Surcharge nazie.

Witter Marc Gottlieb, cependant, a fait plusieurs mockbusters et des films de style similaire comme Aquarium des morts (le troisième versement de la Zoombies série) et Convergence extraterrestre. La plupart de ces films ont été distribués par L’asile car ils sont le leader actuel du marché des films mockbusters

Si vous n’êtes pas familier avec ces films, The Asylum est une société et un distributeur de films indépendants américains qui se concentrent sur la production de contrefaçons directes en vidéo. La société a produit des titres qui capitalisent sur les productions des grands studios, utilisant souvent des titres de films et des scénarios très similaires à ceux des blockbusters actuels. Pas tellement une parodie comme Film d’horeur, Pas un autre film pour adolescents ou alors Maison hantée qui se concentre davantage sur la comédie. Ces films sont plus une note sérieuse qui freine ce qui l’a précédé. Le plus connu à ce jour est Sharknado qui a engendré six films et est devenu en quelque sorte un classique culte. Et même si cela pouvait sembler drôle pour certains, la franchise a rapporté un montant record de 4,503 milliards de dollars en quatre ans. Les requins, les tornades et Ian Ziering sont de l’argent. Je suppose qu’il en a fini avec Kelly ces jours-ci.

Si vous n’avez pas envie de prendre un Croisière dans la jungle, Course dans la jungle est actuellement sur Amazon Prime, Youtube et fandango. Vous pouvez consulter la bande-annonce pour voir toute l’action de la jungle par vous-même. Alors, allez-vous profondément dans la jungle et voir ce qui se passe ? Allez-vous braver les eaux infestées de crocodiles qui vous poursuivront sur des kilomètres ? Et le ferez-vous sans The Rock ?

Sujets : Croisière dans la jungle, Disney