La bande-annonce de jeu PS5 et PS4 d’eFootball est bizarre

eFootball, le successeur spirituel de Pro Evolution Soccer, a vraiment l’air décent dans cette nouvelle bande-annonce de gameplay – mais bon nombre des fonctionnalités dignes d’intérêt ne seront pas disponibles au lancement. Dans une bande-annonce franchement bizarre, les petits caractères soulignent que les mécanismes de jeu de base, comme la possibilité de piéger la balle, seront ajoutés à une date ultérieure. La raison exacte pour laquelle l’éditeur s’est engagé à publier cet effort à moitié inachevé nous dépasse.

Le retour haptique DualSense et les déclencheurs adaptatifs seront également ajoutés plus tard, de même que des tirs et des croisements plus techniques. Un nouveau mécanisme de caméra Duel vous rapprochera de l’action lorsque vous affrontez des défenseurs à partir de positions larges, tandis que la logique tactique a été retravaillée vous permettant de développer votre propre style de jeu et de l’adapter aux forces de votre équipe. Il semble y avoir une grande emphase sur les tête-à-tête, les développeurs jouant plus physiquement tandis que les attaquants tirent parti des feintes pour les battre.

Tromper le défenseur Une plus grande liberté de contrôle du piégeage des balles* signifie que chaque jeu devient un jeu d’esprit 🧠 De nombreux dribbles et feintes corporelles sont également disponibles avec des commandes intuitives. Ceux-ci font de chaque duel un moment excitant pour l’attaquant et le défenseur. *Disponible après le lancement pic.twitter.com/yQDaLK7W50 – eFootball (@play_eFootball) 26 août 2021

Mais cette bande-annonce, aussi bonne que certains clips de gameplay en aient l’air, frise la parodie. Le fait qu’une grande partie de l’expérience de base soit ajoutée plus tard, avec la sélection d’équipes et de modes au lancement étant déjà élimée, est un embarras pour Konami. Il y a vraiment des séquences de gameplay ici qui semblent plus authentiques et réalistes que tout ce que FIFA 22 a montré, mais au moins EA Sports peut se vanter d’avoir un produit fini. C’est du bon boulot eFootball est gratuit, hein ?