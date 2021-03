La bande-annonce de Jakob’s Wife transforme Barbara Crampton en un vampire affamé avec un nombre élevé de corps

Nous avons une toute nouvelle bande-annonce pour le prochain film d’horreur Jakob’s Wife. Avec l’icône de l’horreur Barbara Crampton (Ré-animateur, D’au-delà), le film a été sélectionné dans le cadre de l’édition virtuelle de SXSW de cette année et sa première mondiale est prévue pendant le festival. Maintenant, RLJE Films a publié cette bande-annonce avant la première, offrant notre premier aperçu du film de vampire avant sa sortie le mois prochain. Comme nous pouvons le voir, Crampton a la chance de se plonger dans le genre des vampires.

La bande-annonce s’ouvre sur un regard sur Barbara Crampton comme Anne, qui vit aux côtés de son mari, pasteur. Bien qu’elle soit à ses côtés, elle est clairement mécontente de sa situation actuelle. Anne décide alors de raviver son ancien côté aventureux et, pour diverses raisons, en vient rapidement à regretter cette décision. À savoir, elle rencontre un vampire et, comme on pouvait s’y attendre, elle commence à se transformer en un elle-même.

Le film est réalisé par Travis Stevens (Fille au troisième étage. Il a co-écrit le scénario aux côtés de Mark Steensland (La dernière issue) et Kathy Charles (Castle Freak). Le casting comprend également Larry Fessenden (Nous sommes toujours là), Nyisha Bell (Poeta), Mark Kelly (Des hommes fous), Sarah Lind (L’exorcisme de Molly Hartley), Robert Rusler (Un cauchemar sur Elm Street 2: La vengeance de Freddy), Bonnie Aarons (La conjuration 2) et Phil Brooks, alias CM Punk (Fille au troisième étage). Barbara Crampton avait ceci à dire à ce sujet.

« Pour moi, Jakob’s Wife est tout ce que j’apprécie dans un film d’horreur: un récit fort avec des personnages qui vous tiennent à cœur, qui apprennent quelque chose sur eux-mêmes et le monde qui les entoure, des tropes classiques utilisés d’une nouvelle manière et des SFX pratiques utilisés pour améliorer le drame et s’il vous plaît le fan d’horreur dévoué. «

La femme de Jakob se concentre sur Anne (Barbara Crampton), qui est mariée à un ministre d’une petite ville et qui a l’impression que sa vie et son mariage ont diminué au cours des 30 dernières années. Après une rencontre fortuite avec « The Master », elle découvre un nouveau sentiment de pouvoir et un appétit de vivre plus grand et plus audacieux qu’auparavant. Alors qu’Anne est de plus en plus déchirée entre sa nouvelle existence séduisante et sa vie d’avant, le nombre de corps augmente et Jakob se rend compte qu’il devra se battre pour la femme qu’il tenait pour acquise. Mark Ward de RLJE Films a ceci à dire à ce sujet.

« Nous sommes ravis d’acquérir Jakob’s Wife avant sa première mondiale à SXSW. Ce film a déjà attiré un énorme succès pendant la production, et nous sommes convaincus que Jakob’s Wife sera bien accueilli au festival. »

RLJE Films et Shudder sont tous les deux prêts à distribuer le film. RLJE le sortira pour la première fois en salles et numériquement le mois prochain. Shudder, le service de streaming spécialisé dans le contenu de genre et appartenant à AMC, le rendra ensuite disponible aux abonnés plus tard cette année. La femme de Jakob arrive en salles, à la demande et en numérique le 16 avril de RLJE Films. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.