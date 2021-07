La bande-annonce de Jackass Forever arrive, Johnny Knoxville et Pals reviennent pour un dernier tour

La bande-annonce officielle de Jackass pour toujours est arrivé avant sa sortie en salles en octobre. Il s’agira probablement de la dernière tranche de la Âne série de films, le nouveau film ramène Johnny Knoxville, Steve-O et d’autres membres du gang d’origine pour des cascades encore plus dégoûtantes et/ou douloureuses. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle ci-dessous.

Sortir avec un bang, Jackass pour toujours mettra les gars à travers certaines de leurs cascades les plus folles jamais vues. Pendant la production du projet, Johnny Knoxville et Steve-O se sont retrouvés à l’hôpital après seulement deux jours de tournage. Cette cascade particulière impliquait que les casse-cou sautent sur un tapis roulant à pleine vitesse tout en portant du matériel de groupe, et bien qu’aucun des deux n’ait été grièvement blessé, Knoxville a depuis clairement indiqué qu’il mettait son corps à l’épreuve après connard 4.

« Vous ne pouvez prendre qu’un certain nombre de risques avant que quelque chose d’irréversible ne se produise. J’ai l’impression d’avoir été extrêmement chanceux de prendre les risques que j’ai pris et de toujours me promener », Johnny Knoxville dit GQ. « Je ne peux pas me permettre d’avoir plus de commotions cérébrales. Je ne peux pas faire subir ça à ma famille. »

Steve-O a ajouté : « Tourner Âne à cet âge, c’est à peu près le même qu’avant, avec deux grandes différences. Nos os se cassent beaucoup plus facilement. Et il en faut moins pour nous assommer complètement. Et plus longtemps pour se réveiller. »

Réalisé par Jeff Tremaine, Jackass pour toujours ramène Johnny Knoxville, Steve-O, Jason « Wee Man » Acuna, Chris Pontius, Dave England, Ehren McGhehey et Preston Lacy. C’est le premier film de la franchise à être réalisé depuis la mort de Ryan Dunn en 2011, car pendant de nombreuses années, les acteurs avaient pensé que la série était terminée après le décès de Dunn. Sa présence nous manquera certainement dans la nouvelle suite.

Longtemps Âne la star et bon ami de Dunn, Bam Margera, est également visiblement absent de Jackass pour toujours. Il était prévu qu’il soit impliqué dans la suite, mais il s’est depuis brouillé avec Tremaine et Knoxville dans une querelle qui est devenue très publique. Margera a accusé le Âne l’équipe de l’abandonner à un moment crucial, et à un moment donné, il appelait même ses fans à boycotter connard 4 s’ils se souciaient vraiment de lui. Steve-O a riposté pour défendre Tremaine et Knoxville, insistant sur le fait que les problèmes de Bam étaient de sa propre faute.

« Bam, les deux personnes que vous dites vous ont fait du tort sont les deux mêmes personnes qui ont organisé l’intervention qui m’a sauvé la vie. Tout le monde s’est mis en quatre pour vous faire entrer dans le film, et tout ce que vous aviez à faire était de ne pas vous charger », Steve -O a dit à Margera directement sur Instagram. « Je ne veux pas entrer dans un échange public avec Bam », a déclaré plus tard Knoxville à propos de la situation, adressant son silence public à propos de la querelle. « Je veux juste qu’il aille mieux. »

Jackass pour toujours sortira en salles le 22 octobre 2021. Même sans l’équipe complète, les fans de longue date de la série apprécieront certainement de revoir le gang pour un dernier tour. La nouvelle bande-annonce nous vient de Paramount Pictures.

