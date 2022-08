La bande-annonce de House of The Dragon tombe pour les futurs épisodes après une première d’une violence à couper le souffle

«De mon sang vient le prince qui a été promis, et son sera le chant de la glace et du feu», dit une jeune Rhaenyra (Milly Alcock) au début – quelque chose que les fans inconditionnels reconnaîtront comme une référence à une prophétie non présenté uniquement dans George RR Martin Une chanson de glace et de feu livres, mais aussi de la Jeu des trônes série.