La bande-annonce de House of the Dragon révèle un premier aperçu de la préquelle de Game of Thrones de HBO

Nous avons notre premier aperçu de quelques images réelles de Maison du Dragon. Avant le lancement européen de WarnerMedia ce mois-ci, HBO Max a présenté une nouvelle bande-annonce pour le prochain Game of Thrones série dérivée définie « 200 ans avant la chute du trône ». Malgré la fin controversée de sa série mère, il peut être excitant de voir cette nouvelle séquence, que les fans peuvent faire en regardant le teaser ci-dessous.

Le nouveau teaser nous donne un bon aperçu de nombreux nouveaux personnages dans lesquels nous rencontrerons Maison du Dragon. Plusieurs nouveaux membres de la distribution ont également été annoncés avec la sortie du teaser. Wil Johnson en tant que Ser Vaemond Velaryon, John Macmillan en tant que Ser Laenor Velaryon, Savannah Steyn en tant que Lady Laena Velayron et Theo Nate en tant que Ser Laenor Velaryon se joindront à la série pour sa première saison.

Maison du Dragon met également en vedette Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys I Targaryen, Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke dans le rôle de Lady Alicent Hightower, Matt Smith dans le rôle du prince Daemon Targaryen, Rhys Ifans dans le rôle de Ser Otto Hightower, Steve Toussaint dans le rôle de Lord Coryls Velaryon, Eve Best dans le rôle de Ser Otto Hightower. La princesse Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno comme Mysaria, Faben Frankel comme Ser Criston Cole et Graham McTAvish comme Ser Harrold Westerling.

Le spin-off est basé sur le roman Fire & Blood de George RR Martin en 2018, relatant le début de la fin de la maison Targaryen ainsi que les événements qui ont conduit à la « Danse des dragons ». Martin développe la série pour HBO Max aux côtés de Ryan J. Condal. La série n’aura pas la participation de Game of Thrones les développeurs David Benioff et DB Weiss, qui sont depuis passés à Netflix. Certains diront peut-être que c’est une bonne chose, car la fin de cette émission est tristement célèbre pour son accueil négatif auprès des fans.

Tandis que Game of Thrones semblait terminer son incroyable parcours sur HBO sur une note amère, son succès ne peut être nié. La série a été regardée par des millions de personnes à travers le monde et a régulièrement remporté de gros gains lors de la saison des récompenses chaque année. Ce sera certainement un défi pour toute nouvelle émission d’essayer de reproduire ce succès, même une série dérivée officielle, mais c’est l’objectif que HBO espère avec le lancement de Maison du Dragon.

D’autres émissions à venir pour HBO Max sont en train d’être taquinées pour l’événement de lancement européen de la société. Un nouveau regard sur John Cena dans Peacemaker, la suite de la série de James Gunn de James Gunn est également dévoilé. La brigade suicide. Les Sexe et la ville série de suites , Et juste comme ça…, est également à l’horizon avec de nouvelles teases pour l’émission provenant de HBO Max.

HBO Max sera officiellement lancé en Suède, au Danemark, en Norvège, en Finlande, en Espagne et en Andorre le 26 octobre 2021. D’autres territoires européens suivront en 2022. Quant à Maison du Dragon, il devrait également arriver dans le courant de 2022 avec une date exacte qui n’a pas encore été nommée. La première saison comprendra dix épisodes. Il y a eu des rumeurs d’autres retombées de Game of Thrones sur HBO et HBO Max, mais rien d’autre n’a encore été officialisé.

Sujets : Game of Thrones, HBO Max