La bande-annonce de Honeydew apporte d’étranges envies, des hallucinations bizarres et le fils de Steven Spielberg

Nous avons une toute nouvelle bande-annonce pour le prochain film d’horreur / thriller Miellat. Ce film, sur papier, a plusieurs choses à faire. D’une part, c’était un titre buzzy qui sortait du Nightstream Film Festival. Deuxièmement, il met en vedette Sawyer Spielberg dans ses débuts d’acteur. Et oui, ce n’est pas une coïncidence. Sawyer Spielberg est le fils du cinéaste légendaire Steven Spielberg. Alors que son père s’est fait un nom derrière la caméra, le jeune Spielberg se lance dans la comédie. Dans ce cas, il va avoir beaucoup de temps à l’écran pour faire ses preuves car cela semble être un frisson tendu et minimaliste.

La bande-annonce s’ouvre sur ce qui semble être une tentative de vol dans une ferme isolée au milieu de nulle part. Inutile de dire que cela ne se termine pas bien pour l’auteur. Nous rencontrons ensuite un couple qui conduit sur une route de campagne avant de tomber sur un enfant troublant. La nuit, alors qu’ils tentent de camper, un agriculteur les informe qu’ils sont sur sa propriété. Naturellement, la batterie de leur voiture est morte et il leur reste donc une option; Dirigez-vous vers la vieille ferme et demandez de l’aide à la vieille femme apparemment gentille. Les choses deviennent progressivement étranges et dérangeantes à partir de là. Non pas que les deux étaient inondés d’options, mais ils se sont vraiment retrouvés au pire endroit possible, semble-t-il.

Le casting comprend également Malin Barr (Gratte-ciel) et Barbara Kingsley (Jessica Jones). Il a été réalisé et écrit par Devereux Milburn. Il marque les débuts de réalisateur de Milburn. Il avait auparavant dirigé des shorts tels que Resté pendant et Patauger. À l’origine, le film devait faire ses débuts au Festival du film de Tribeca. Mais comme de nombreux événements en 2020, il a été annulé. Mais il a quand même conclu un accord de distribution après ses débuts à Nightstream et arrivera plus tard cette année pour que les fans d’horreur le voient par eux-mêmes. Le président de Dark Star Pictures, Michael Repsch, avait ceci à dire à propos du film lorsque l’accord de distribution a été conclu en octobre dernier.

« Le scénariste-réalisateur Devereux Milburn a habilement conçu une vision macabre débordante de style qui fera saliver les fans de genre et les cinéphiles pour ce qu’il apporte ensuite. »

Miellat se concentre sur un jeune couple (Sawyer Spielberg et Malin Barr). Ils sont obligés de chercher refuge dans la maison d’une fermière vieillissante (Barbara Kingsley) et de son fils étrange. Il ne faut pas longtemps avant que le couple commence soudainement à avoir des envies et des hallucinations étranges, ce qui les entraîne dans un terrier de lapin bizarre.

De très nombreux films de 2020 ont été repoussés jusqu’en 2021 dans l’espoir que les salles de cinéma redeviendraient normales. Cela ne s’est pas produit. Ainsi, bon nombre des films qui sortent reçoivent une version hybride, combinant cinémas et streaming. Cette situation ne sera pas différente. Miellat arrive en salles le 12 mars avant de passer sur les plateformes à la demande le 13 avril. N’oubliez pas de regarder la nouvelle bande-annonce de la chaîne YouTube Dark Star Pictures.

Sujets: Honeydew