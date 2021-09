La bande-annonce de Hit-Monkey amène le héros le plus étrange de Marvel à Hulu en novembre

Préparez-vous à plonger dans le monde souterrain de Tokyo avec Marvel’s Hit-Monkey en avant-première exclusivement sur Hulu ! La dernière série animée Marvel fera ses débuts en novembre. Hulu avait initialement annoncé la série aux côtés d’autres séries animées pour adultes Marvel, y compris MODOK., Spectacle Tigra & Dazzler, Howard le canard, et Les délinquants. de Marvel Hit-Monkey La série suit un macaque des neiges japonais qui cherche à se venger des personnes qui ont massacré sa famille, aidé par le fantôme d’un assassin américain. Découvrez la nouvelle bande-annonce officielle ci-dessous !

Hit-Monkey est un personnage fictif apparaissant dans les bandes dessinées américaines publiées par Marvel Comics. Le personnage a été créé à l’origine par l’écrivain Daniel Way et l’artiste Dalibor Talajic. Hit-Monkey a fait sa première apparition dans Hit-Monkey #1 en avril 2010. La première apparition du singe assassin mortel a été publiée en tant que bande dessinée numérique sur Marvel Digital Comics Unlimited. Une semaine plus tard, le one-shot Marvel est ensuite sorti en format papier.

Hit-Monkey a également été présenté dans un arc narratif en trois numéros dans Deadpool #19-21. En tant que membre de Tout nouveau, tout différent Marvel événement, Hit-Monkey est apparu en tant que membre des Howling Commandos de STAKE. Il rejoint plus tard l’incarnation de Domino des Mercs for Money. Hit-Monkey a été vu pour la dernière fois avec les Howling Commandos pendant qu’ils aidaient Old Man Logan à sauver Jubilee de Dracula. Hit-Monkey ne possède aucun pouvoir, mais ses compétences consistent en un tireur d’élite expert et en arts martiaux avec une excellente agilité et des réflexes.

Le synopsis officiel de Marvel’s Hit-Monkey se lit comme suit : « Après le massacre d’une tribu de singes des neiges japonais, il s’associe au fantôme d’un assassin américain et, ensemble, ils commencent à se frayer un chemin à travers le monde souterrain des Yakuza. » La nouvelle série met en vedette Jason Sudeikis (Ted Lasso, Sud du paradis) comme Bryce (l’assassin fantôme et mentor), George Takei (Star Trek, Mulan) en tant qu’homme politique nommé Shinji, et Olivia Munn (X-Men : Apocalypse, Le prédateur) comme Akiko, qui est la nièce de Shinji.

Le doubleur américain Fred Tatasciore (Kung Fu Panda, Team America : Police du monde) est configuré pour jouer le rôle de Hit-Monkey. Allié Maki (Histoire de jouets 4, Cape & Dague) et Nobi Nakanishi (Loup adolescent,Les Chroniques du Léviathan) jouera le rôle d’officiers de police enquêtant sur le cas de Hit-Monkey pour déterminer s’il est une force pour le bien ou le mal.

de Marvel Hit-Monkey est écrit et produit par Will Speck et Josh Gordon (Lame de la gloire, Fête de Noël au bureau). Joe Quesada (EVP et directeur créatif, Marvel Entertainment) assumera également le rôle de producteur exécutif. La série aminée était initialement prévue pour faire partie d’un univers partagé qui aurait finalement conduit à un spécial intitulé Les délinquants, avant d’être décidé d’être une série autonome. Le co-créateur de la série animée MODOK, avait révélé que Marvel’s Hit-Monkey aura un style d’animation très différent du sien.

La nouvelle série animée est actuellement diffusée le 17 novembre. Marvel’s Hit-Monkey sera diffusée en exclusivité sur Hulu. La série comprendra un total de 10 épisodes. « Tu vas devoir tuer des gens maléfiques qui méritent totalement de mourir, parce que c’est ton destin. »

Sujets : Hulu