La bande-annonce de He-Man et des maîtres de l’univers révèle la toute nouvelle série animée par CG de Netflix

Netflix a publié la bande-annonce de He-Man et les Maîtres de l’Univers, un nouveau redémarrage animé par CG de la populaire série de dessins animés du même nom des années 1980. Dans la bande-annonce, nous pouvons voir le prince Adam se transformer en He-Man pour la première fois avec la série en train de redémarrer l’histoire à partir de zéro. Nous pouvons également jeter un œil aux autres maîtres de l’univers avec le méchant Skeletor. Vous pouvez le constater par vous-même dans la vidéo ci-dessous.

Un synopsis de la série se lit comme suit : « Sur la planète Eternia, un jeune prince perdu découvre les pouvoirs de Grayskull et se transforme en He-Man, Maître de l’Univers ! La bataille classique entre He-Man et Skeletor maléfique fait rage à de nouveaux sommets alors que le héros et le méchant forment de nouvelles et puissantes équipes. Une nouvelle génération de héros se battant pour notre sort à tous. À la fin, qui deviendra le MAÎTRE DE L’UNIVERS ? »

Mattel Television produit la nouvelle série avec Adam Bonnett, Christopher Keenan et Rob David comme producteurs exécutifs. Bryan Q. Miller (Petiteville) sert de showrunner de la série. Jeff Matsuda et Susan Corbin produisent également. House of Cool et CGCG ont fourni les services d’animation.

« Maîtres de l’Univers est l’une des franchises mondiales les plus emblématiques de tous les temps, avec une histoire de 30 ans et une base de fans passionnés », a déclaré Fred Soulie, vice-président principal de la distribution de contenu et du développement commercial chez Mattel, dans un communiqué. « Toute l’équipe de Mattel est ravi de présenter le monde de He-Man à une nouvelle génération et, avec la talentueuse équipe de Netflix, de réinventer les personnages classiques d’une manière qui plaira aux enfants et aux familles d’aujourd’hui, tout en faisant écho aux fans qui ont grandi avec eux. »

Il s’agit de la deuxième de deux séries basées sur He-Man et les Maîtres de l’Univers à développer chez Netflix. Le streamer a également récemment créé la série créée par Kevin Smith Maîtres de l’Univers : Révélation, qui sert de suite directe au dessin animé des années 1980. Il présente une distribution de voix de stars comprenant des noms tels que Mark Hamill, Sarah Michelle Gellar, Lena Headey et Chris Wood, bien que cela ait suscité une certaine controverse depuis longtemps. He-Man Ventilateurs. D’autres épisodes devraient arriver pour constituer la seconde moitié de la première saison d’ici la fin de l’année.

Inspiré de la ligne de jouets Mattel, l’original He-Man et les Maîtres de l’Univers série créée en 1983, composée de deux saisons de 65 épisodes chacune. Le dessin animé à succès a inspiré l’adaptation cinématographique de 1987 ainsi que divers redémarrages, retombées et suites sur différents supports au cours des années qui ont suivi. Une nouvelle adaptation cinématographique en direct est en développement depuis des années, et bien que Noah Centineo ait été attaché à jouer He-Man à un moment donné, il s’est depuis retiré du projet. On ne sait pas quand le film sortira.

He-Man et les Maîtres de l’Univers fera ses débuts le 16 septembre 2021, uniquement sur Netflix. Vous pouvez également regarder Kevin Smith Maîtres de l’Univers : Révélation série maintenant sur le streamer. La nouvelle bande-annonce présentée ci-dessus nous vient de Netflix Futures sur YouTube.

