La bande-annonce de Hawkeye TV annonce le lancement des deux premiers épisodes la veille de Thanksgiving

Commencez les vacances d’hiver avec les deux premiers épisodes de Disney+ et Marvel Studios’ Oeil de faucon.En attendant que cette foutue dinde décongèle, nous pouvons regarder Jeremy Renner et Hailee Steinfeld dans le rôle de Hawkeye et Kate Bishop alors qu’ils se frayent un chemin à travers le passé de Clint Barton, lançant des flèches et des empannages, dans la nouvelle série Disney+. Découvrez la bande-annonce pleine d’action !

Marvel Studios Oeil de faucon est une nouvelle série originale qui se déroule dans la ville de New York post-blip où l’ancien Avenger Clint Barton alias Hawkeye (Jeremy Renner) a une mission apparemment simple : retourner auprès de sa famille pour Noël. Mais lorsqu’une menace de son passé se présente, Hawkeye s’associe à contrecœur avec Kate Bishop (Hailee Steinfeld), une archère qualifiée de 22 ans et son plus grand fan, pour démêler un complot criminel.

La série présente également Vera Farmiga comme Eleanor Bishop, Fra Fee comme Kazi, Tony Dalton comme Jack Duquesne, Zahn McClarnon comme William Lopez, Brian d’Arcy James et le nouveau venu Alaqua Cox comme Maya Lopez. La série est dirigée par Rhys Thomas et met en scène le duo Bert et Bertie.

Hailee Steinfeld s’est récemment rendue sur Instagram pour nous donner un aperçu, et les fans ne pouvaient pas en avoir assez. Elle est pompée aussi ! « HAWKEYE x NOVEMBER 24th ne pourrait pas être plus excité. et kate non plus. @disneyplus ?????????????????????????????????? ??? »

De nombreux fans l’accueillent avec des acclamations, « Hailee ????Bienvenue dans Marvel World… Allons-y BABE ???? ????????????????????????? ?woooow » et « BIENVENUE AU MCU.. KATE BISHOP ???????? » D’autres fans espèrent qu’elle sera là pour rester! » La suprématie de Kate Bishop jusqu’à la fin des temps ???? » et « HAILEE AS ​​KATE BISHOP >>>>>>>>> ????????????????????????????????????? ????????? « le plus grand archer du monde » »

Renner nous tient au courant du processus depuis le début. Ici, il nous donne un aperçu des coulisses du processus, en demandant : « Avez-vous déjà eu ces jours de travail étranges où vous êtes scotché dans des sacs poubelles et étouffé pendant 45 minutes pour que votre visage et votre crâne soient plâtrés ? ?? #amourmavie »

Plus tôt cette année, Renner a fait ses louanges via Instagram avec , « Bravo à tous @marvel @disneyplus, à toute notre équipe, à l’équipe de cascadeurs @heidimoneymaker et à un casting incroyable pour tout le travail acharné de ce spectacle !!! Nous avons hâte de partager Merci à tous pour l’incroyable voyage… #hawkeye???? »

Bert et Bertie les réalisateurs sont ravis de partager avec le monde leur Oeil de faucon création, posant sur Instagram, « Nous l’avons fait ! Merci à nos rédacteurs extrêmement talentueux @rosie11982 et Tim Roche et à notre équipe Marvel Post aux multiples talents, aux multiples facettes et aux multiples facettes. Je n’aurais pas pu le faire sans vous. Non, vraiment. #marvelstudios #hawkeye #clintbarton #katebishop #femaledirectors #bestcrew »

Disney et Marvel nous avaient promis que la nouvelle série MCU Oeil de faucon arriverait plus tard cette année, et ils ont livré. Attrapez Avenger Clint Barton qui est aidé par sa protégée Kate Bishop alors qu’ils unissent leurs forces pour un plaisir de vacances bourré d’action ! Oeil de faucon fait ses débuts exclusivement sur Disney + le 24 novembre 2021 en commençant par les deux premiers épisodes.

Sujets : il de faucon