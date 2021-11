La bande-annonce de Hawkeye a Kate Bishop face à une menace de niveau Avengers

Une nouvelle bande-annonce pour la prochaine série Disney+ de Marvel, Oeil de faucon, propose une multitude de nouvelles séquences mettant en lumière Bourdon star Hailee Steinfeld dans le rôle de la jeune protégée Kate Bishop. La brève bande-annonce nous donne également un premier aperçu de Les nombreux saints de Newark la star Vera Farmiga dans le rôle d’Eleanor Bishop, la mère de Kate, qui a du mal à comprendre l’idée que sa fille aide Clint Barton avec une « menace de niveau Avengers ».

Oeil de faucon présentera Hailee Steinfeld comme la nouvelle Avenger, Kate Bishop, qui, tout comme Barton, est une archère et une artiste martiale hautement qualifiée, et est susceptible de devenir un pilier de Marvel après son aventure sur le thème de Noël sur Disney +. Créée par l’écrivain Allan Heinberg et l’artiste Jim Cheung, Kate Bishop prend finalement le relais de Hawkeye de Barton, combattant aux côtés d’autres héros plus jeunes, chacun perpétuant l’héritage de plusieurs Avengers bien-aimés, dont Cassie Lang en tant que Ant-Girl.

Disney+ et Marvel Studios vous invitent à une escapade de vacances inattendue avec Oeil de faucon, une nouvelle série se déroulant dans la ville de New York post-blip. L’ancien vengeur Clint Barton a une mission apparemment simple : retourner auprès de sa famille pour Noël. Possible? Peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir un Super Héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit de fête.

Aux côtés de Jérémy Renner et Hailee Steinfeld, Oeil de faucon devrait également mettre en vedette Vera Farmiga, Tony Dalton, Zahn McClarnon et Brian d’Arcy James. Fra Fee entrera également dans le MCU en tant que méchant Kazi, mieux connu sous le nom de Kazimierz Kazimierczak AKA Clown, aux côtés d’Alaqua Cox, qui devrait jouer Maya Lopez AKA Echo, un super-héros sourd qui peut parfaitement copier les mouvements d’une autre personne et deviendra bientôt le sujet de sa propre série dérivée Disney +. Si cela ne suffisait pas déjà, Oeil de faucon est également sur le point de présenter au public leur nouveau personnage Marvel préféré, Lucky the Pizza Dog, joué par le golden retriever, Jolt. Un chien négligé qui est récusé par Barton de « The Tracksuit Mafia », Lucky charme rapidement à la fois Clint Barton et Kate Bishop, faisant partie intégrante de leur relation souvent turbulente et querelleuse.

Parmi toutes sortes d’arcs et de flèches rapides et de plaisanteries tout aussi rapides entre le duo de Hawkeyes, la série Disney + a été décrite comme étant « fondée et amusante » et « regorgeant d’esprit de Noël » selon le producteur exécutif Trin Tranh. Le producteur a également donné un aperçu de la façon dont Kate Bishop et Clint Barton se croisent en disant: « Kate cherche des moyens de mettre en œuvre ces compétences. C’est alors qu’elle rencontre Clint, qui n’a aucune idée de qui elle est et ne la comprend pas vraiment. obsession pour lui. » Comme indiqué dans les bandes-annonces précédentes, Kate commencera la série en utilisant l’autre alter ego plus violent de Barton, Ronin, avec l’obscurité du passé des anciens Avengers revenant sans aucun doute le hanter.

Oeil de faucon devrait diffuser ses deux premiers épisodes le 24 novembre 2021 et comprendra six épisodes, se terminant le 22 décembre.

