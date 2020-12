La bande-annonce de « Grandir Hip Hop ATL » montre que Deb Antney soutient Trump

Le teaser de la saison prochaine montre également Bow Wow en train de parler de devenir papa une fois de plus tandis que Da Brat a une altercation avec Jhonni Blaze.

Dans un mois, WEtv reviendra avec une nouvelle saison de Grandir Hip Hop Atlanta, et cette fois-ci, ils ont changé les choses pour s’adapter à la distribution au milieu de la pandémie COVID-19. La bande-annonce montre que le drame se poursuit pour les membres de la distribution de retour, d’autant plus que Jhonni Blaze est de retour pour régler quelques comptes. Quand elle est apparue précédemment dans la série, elle avait répété des arguments explosifs impliquant la mère de Bow Wow et Waka Flocka et PDG de Mizay Entertainment, Deb Antney. Dans la bande-annonce, Jhonni Blaze et Da Brat semblent être en désaccord et le tempérament de Jhonni prend le meilleur d’elle lors d’une altercation. Une grande partie du teaser est consacrée à la réaction de la distribution à la révélation surprenante de Deb selon laquelle elle est une fervente partisane du président Donald Trump. L’admission ne va pas bien avec les autres, y compris sa belle-fille Tammy Rivera qui est entendue dire qu’elle ne veut pas renier Deb pour la politique. Nous savons tous maintenant que Bow Wow a engendré un autre enfant, mais avant que le rappeur ne confirme la nouvelle, Bow a exploré le drame pour la série télé-réalité. Il a été vu en train de dire à sa mère qu’il pourrait être à nouveau papa et elle l’aide à suivre les étapes nécessaires pour aller de l’avant. Découvrez la bande-annonce ci-dessous. Grandir Hip Hop Atlanta revient sur WEtv le 7 janvier.