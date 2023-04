La bande-annonce de Godzilla vs Kong 2 révèle le titre officiel et la date de sortie

Le Monsterverse continue dans une suite du hit monstre-mash de 2021, Godzilla contre Kong. Un teaser pour le projet a maintenant révélé que le titre serait Godzilla x Kong : Le Nouvel Empireavec une date de sortie désormais prévue pour le 15 mars 2024. Vous pouvez consulter la bande-annonce de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire dessous gracieuseté de Twitter..





Il y a eu beaucoup de spéculations sur le titre éventuel du Godzilla contre Kong la suite serait, certains prétendant qu’il contiendrait les mots « Son of Kong » quelque part, tandis que certains éléments de l’ensemble ont apparemment révélé que le titre était « Godzilla et Kong ». Au lieu de cela, le projet a choisi de coller une lettre «x» entre les noms des deux titans, le sous-titre taquinant l’émergence de la Terre creuse sur le monde d’en haut.

« Cette dernière entrée fait suite à la confrontation explosive de Godzilla contre Kong avec une toute nouvelle aventure cinématographique, opposant le tout-puissant Kong et le redoutable Godzilla à une menace colossale non découverte cachée dans notre monde, défiant leur existence même – et la nôtre », lit l’officiel Godzilla x Xong : Le Nouvel Empire synopsis. « Le nouveau film épique approfondira l’histoire de ces Titans, leurs origines et les mystères de Skull Island et au-delà, tout en découvrant la bataille mythique qui a contribué à forger ces êtres extraordinaires et à les lier à l’humanité pour toujours. »





Godzilla x Xong : Le Nouvel Empire sera dirigé par l’invité vedette Dan Stevens

Warner Bros.

Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire est à nouveau dirigé par Godzilla contre Kong réalisateur Adam Wingard. Sorti en 2021, Godzilla contre Kong trouve les deux bêtes s’affrontant après que les humains aient déplacé le singe de Skull Island vers la Terre creuse, le monde d’origine des monstres connus sous le nom de « Titans ». L’épisode Monsterverse a été généralement bien accueilli par les critiques, qui ont loué les séquences d’action destructrices de la ville.Le film a également bien réussi financièrement compte tenu des circonstances de l’époque, gagnant 470 millions de dollars dans le monde et devenant le huitième film le plus rentable de l’année.

Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire est le cinquième volet de Monsterverse de Legendary Pictures, et verra Wingard se réunir avec L’invité star Dan Stevens, qui prendra la relève en tant que chef de file du film. Stevens sera rejoint par plusieurs visages familiers du Monsterverse, dont Rebecca Hall en tant que Dr Ilene Andrews, Brian Tyree Henry en tant que Bernie Hayes, Kaylee Hottle en tant que Jia, avec Fala Chen, Alex Ferns et Rachel House qui doivent se joindre à la mêlée.

Aux côtés de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empirele Mosnterverse devrait également s’emparer du petit écran grâce à Godzilla et les titans. Mettant en vedette le duo père-fils Kurt et Wyatt Russell, la série reprendra «après la bataille tonitruante entre Godzilla et les titans qui a rasé San Francisco et la nouvelle réalité choquante que les monstres sont réels, la série explore le voyage d’une famille pour découvrir ses secrets enfouis et un héritage les reliant à l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch.

Donc, encore une fois pour ceux qui sont à l’arrière, Godzilla X Kong : Le Nouvel Empire est maintenant prévu pour être publié le 15 mars 2024.