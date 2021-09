La bande-annonce de Ghost in the Shell 4K Remaster vous prépare à être cyber-cerveau dans les cinémas IMAX

Le populaire film d’animation cyberpunk japonais arrive dans une sélection de cinémas IMAX en 4K plus tard ce mois-ci ! Fantôme dans la coquille sera projeté dans les cinémas IMAX aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, au Canada, ainsi que sur d’autres marchés sélectionnés pour la première fois le 17 septembre. Cette annonce est venue récemment des distributeurs du film Bandai et Lionsgate. Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous.

Fantôme dans la coquille est un thriller d’anime néo-noir cyberpunk basé sur le manga du même nom, écrit et illustré par Masamune Shirow. Le film de 1995 a été réalisé par Mamoru Oshii et écrit par Kazaunori Ito. Fantôme dans la coquille est une coproduction internationale nippo-britannique avec les producteurs exécutifs Kodansha, Bandai Visual et Manga Entertainment. L’animation du film a été développée par Production IG

Le synopsis officiel de Fantôme dans la coquille se lit comme suit : l’agent fédéral cyborg, le major Motoko Kusanagi (Mimi Woods), suit « The Puppet Master » (Abe Lasser), qui pirate illégalement l’esprit informatisé d’hybrides cyborg-humains. Sa quête d’un homme capable de modifier l’identité des étrangers laisse Motoko réfléchir à son propre maquillage et à ce que pourrait être la vie si elle avait des traits plus humains. Avec son partenaire (Richard George), elle coince le pirate informatique, mais sa curiosité pour son identité envoie l’affaire dans une direction imprévue.

Ghost in the Shell a récemment obtenu une version remasterisée 4K en raison de son 25e anniversaire. Fantôme dans la coquille a également été adapté à plusieurs reprises au fil des ans, y compris le film d’action américain controversé sorti en 2017, qui mettait en vedette l’actrice Scarlett Johansson, ainsi que d’autres acteurs blancs dans leurs rôles principaux. Une série de suites a également été publiée sur Netflix, qui reprend juste après les événements de la série animée de 2002 basée sur le manga. À la sortie du film en 1995, Fantôme dans la coquille avait rapporté un total de 10 millions de dollars dans le monde. Cependant, le film a fini par attirer un culte après sa sortie en vidéo personnelle, qui a ensuite rapporté environ 43 millions de dollars de revenus totaux au box-office et aux ventes de vidéos à domicile.

Lors du développement de Fantôme dans la coquille, le réalisateur Mamoru Oshii a déclaré : « Mon intuition m’a dit que cette histoire sur un monde futuriste portait un message immédiat pour notre monde actuel. Je m’intéresse également aux ordinateurs à travers ma propre expérience personnelle avec eux. Patlabor et j’ai pensé qu’il serait intéressant de faire un film qui aurait lieu dans un futur proche. Il n’y a que quelques films, même en dehors d’Hollywood, qui dépeignent clairement l’influence et la puissance des ordinateurs. Je pensais que ce thème serait véhiculé plus efficacement par l’animation. »

Fantôme dans la coquille sera projeté en 4K à l’aide du processus de remasterisation numérique DMR d’IMAX dans environ 150 emplacements. Rotten Tomatoes a rapporté que 96% de ses critiques avaient donné au film une critique positive sur la base d’un total de 57 critiques, avec une note moyenne de 7,8/10. Découvrez l’époustouflant remasterisation 4K de Ghost in the Shell de Mamoru Oshii uniquement dans certains cinémas IMAX à partir du 17 septembre. Les billets sont actuellement disponibles à l’achat.

