La bande-annonce de Gateway piège Olivia Munn dans une guerre contre la drogue avec Frank Grillo et Shea Whigham

Lionsgate vient de publier un premier aperçu du nouveau thriller policier de Michele Civetta qui sortira en salles cet été. Regardez Parker (Shea Whigham) dans La passerelle alors qu’il essaie d’aider une famille à échapper à un père récemment sorti de prison, prêt à créer un nouveau départ en utilisant sa cachette cachée avant d’aller en prison. Parker pourra-t-il aider cette famille en difficulté à temps ?

Shea Whigham (Vrai détective, agitation américaine), Olivia Munn (X-Men : Apocalypse) et Frank Grillo (Le gris) est la vedette de ce thriller policier rocailleux et époustouflant. Whigham est Parker, un travailleur social malchanceux qui se retrouve dépassé lorsqu’il essaie de protéger sa cliente de son mari récemment libéré sur parole. Parker peut-il sauver la famille de la menace violente du trafiquant de drogue maniaque et de son équipe, désespérés de récupérer leur cachette inestimable ? Le casting comprend Shea Whigham, Olivia Munn, Taryn Manning, Mark Boone Junior, Taegen Burns avec Frank Grillo et Bruce Dern.

Michèle Civetta est un réalisateur nominé aux Emmy Awards. Ce sera son deuxième long métrage. Il a commencé à réaliser des clips pour Lou Reed, Sparklehorse, Edward Sharpe & the Magnetic Zeros, Marracash, Ladytron et Yoko Ono. En 2006, Civetta a écrit et réalisé un long métrage musical pour la sortie de Capitol Records de Sean Lennon. Tir ami. Depuis, il a travaillé sur des films en travaillant avec un large éventail d’acteurs, dont (ex-femme) Asia Argento, Brady Corbett, Lindsay Lohan, Carrie Fisher, Devon Aoki, Paz de la Huerta, Burt Young, Grant Morrison et des artistes de Yoko Ono à Donald Baechler. En 2016, la publicité Halloween Today de Civetta pour NBC a été nominée pour un Emmy Award.

Le premier long métrage de Civetta Agonie raconte l’histoire d’une femme de famille new-yorkaise mécontente appelée à l’improviste en Toscane pour exécuter la volonté de sa mère dont elle était séparée. Là, elle déchiffre des visions de son enfance oubliée et affronte une spectrale « Dame en rouge », dont le sombre secret ouvre un destin terrifiant. Le thriller psychologique met en vedette Asia Argento, Rade Serbedzija, Ninetto Davoli, Monica Guerritore et Franco Nero. Le film a reçu un accueil critique positif à sa sortie.

Le film a été un succès à Cannes. « Bénéficiant d’une distribution d’ensemble très forte, La passerelle est une histoire graveleuse, tendue et émouvante où tous les acteurs brillent. C’est un mélange parfait d’action et de drame qui divertira le public partout », a déclaré Gregory Chambet de WTFilms.

La passerelle a été vendu à Cannes et Ryan Black, VP Acquisitions and Development a déclaré ceci. « Les performances phénoménales que Michele a pu obtenir de cet incroyable ensemble d’acteurs intensifient l’action et vous gardent sur le bord de votre siège tout au long, car vous vous souciez vraiment des protagonistes et voulez désespérément les voir sortir de la situation sans victoire qu’ils ont. se retrouver. Nous sommes ravis d’apporter La passerelle au public américain. »

Et si vous ne pouvez pas en avoir assez Karité Whigham (Vrai détective, allez !) son nouveau projet promet de faire revivre le passé d’Hollywood. On peut l’entendre en tant que John Wayne dans le nouveau podcast, « Playboy Interview ». Le podcast est une série audio qui présente des reconstitutions de style téléplay des conversations d’interview les plus emblématiques de Playboy. Des acteurs tels que Rosanna Arquette, Taye Diggs, Gael Garcia Bernal, Michael Shannon, Kevin Corrigan, Gina Gershon et Maya Hawke doivent incarner des personnages célèbres à travers l’histoire. D’ici là, rendez-vous le 7 septembre au cinéma, ou attrapez La passerelle sur Apple TV et partout ailleurs où vous louez des films.