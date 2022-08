La bande-annonce de gameplay la plus récente pour Marvel’s Midnight Suns montre Wolverine, un char fou qui soigne autant de santé qu’il en distribue au combat

Cette semaine, Les soleils de minuit de MarvelLes démonstrations de jeu éclairantes se poursuivent avec une démonstration de l’« ouvre-boîte canadien », tel que décrit par YouTuber Christopher Odd.

Les personnages emblématiques Captain America, Iron Man, Spider-Man et Captain Marvel, qui sont tous immensément connus des fans contemporains de Marvel, sont tous apparus dans des démonstrations de gameplay pour Marvel’s Midnight Suns dans le passé. Voir des personnages X-Men reconnaissables dans le RPG tactique le plus récent de Firaxis est magnifique. Wolverine est probablement actuellement le personnage X-Men le plus connu, du moins pour ses nombreuses apparitions dans des films d’action en direct.

La présence de Wolverine dans Marvel’s Midnight Suns peut laisser place à l’inclusion d’autres personnages ou ennemis X-Men, bien que pour l’instant, seuls Magik et Sabertooth aient été révélés. Quoi qu’il en soit, Wolverine est le personnage le plus récent de Marvel: Midnight Suns à avoir obtenu une vitrine de gameplay.

D’étranges commentaires sur le style de jeu auxquels les adeptes de James « Logan » Howlett peuvent s’attendre prétendent que même s’il peut être évident sur quelles compétences il se concentrera, il y a encore une tonne de décisions fascinantes que les joueurs de Marvel’s Midnight Suns doivent prendre.

Le facteur de guérison mutant de Wolverine, en plus de ses griffes d’adamantium, est sa caractéristique la plus distinctive. Parce que sa chair se régénère relativement instantanément, le Berserker peut endurer d’énormes quantités de blessures physiques, le rendant indestructible.

Cette capacité est intelligemment et significativement incluse dans le système de cartes de Marvel’s Midnight Suns tout en respectant les règles du jeu. La simulation sociale à l’Abbaye dans Marvel’s Midnight Suns permet aux joueurs d’acquérir et d’augmenter le facteur de guérison de Wolverine, qui n’est pas une carte mais un pouvoir passif.

Infliger Faible est une caractéristique commune des cartes de Wolverine, qui fait un excellent usage de sa capacité à frapper de nombreux ennemis successivement en une seule chaîne.

Marvel’s Midnight Suns est actuellement en production pour PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X/S.