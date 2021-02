La bande-annonce de gameplay de retour sur PS5 se concentre sur le monde en constante évolution d’Atropos

Nous n’avons pas vu grand chose de Returnal depuis un petit moment. Le prochain jeu de tir PlayStation 5 de Housemarque devrait sortir le 30 avril, mais cela fait un moment que nous ne l’avons pas vu en action. Apparemment réveillé de son sommeil, Sony vient de sortir une toute nouvelle bande-annonce pour le jeu, mettant en valeur le décor mystérieux.

Le retour a lieu sur la planète Atropos, où Selene s’écrase et est prise dans une boucle. Chaque fois qu’elle meurt, elle revit le crash et la disposition du monde change. Dans la nouvelle vidéo, nous avons un bon aperçu de deux zones principales – les ruines envahies par la végétation et les déchets cramoisis – et elles cherchent chacune à offrir des paysages très différents. Nous avons également un aperçu d’une région enneigée et montagneuse, qui survient vraisemblablement plus tard dans la partie. Et que se passe-t-il avec cette maison apparaissant sur la planète extraterrestre?

Nous aimons vraiment son apparence, mais qu’en pensez-vous? Aimez-vous ce que vous voyez dans ce nouvel aperçu de Returnal? Crash atterrit dans la section commentaires ci-dessous.