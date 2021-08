La bande-annonce de gameplay de NBA 2K22 PS5 le jette

Take-Two NBA 2K21 - PS5

NBA 2K21 est le nouveau titre de la série mondialement célèbre et extrêmement populaire de NBA 2K, qui sait mieux que quiconque créer une expérience de jeu vidéo sportive. Grâce aux améliorations significatives apportées aux graphismes et au gameplay révolutionnaires, NBA 2K21 offre une expérience unique et immersive pour tous les amateurs de la vaste culture NBA, et comprend également, outre les éléments de la communauté en ligne et compétitifs, différents types de jeu approfondis où vous pouvez tout mettre en jeu.