La bande-annonce de Game Of Thrones Prequel House Of The Dragon a été abandonnée

Le spectacle sera une préquelle à l’énorme succès Game of Thrones et se déroule 200 ans avant les événements de Eu.

Docteur Who Matt Smith a été choisi comme Targaryen et la voix off au-dessus de la bande-annonce est lui en tant que Prince Daemon Targaryen.

On peut l’entendre dire : « Dieux, rois, à feu et à sang. Les rêves ne nous ont pas fait des rois – les dragons l’ont fait. »

Le spectacle sera basé sur le livre 2018 de George RR Martin Feu et sang, et il sera principalement tourné en Angleterre.

Miguel Sapochnik a déjà été confirmé en tant que réalisateur – ce qui est de très bon augure, car c’est lui qui nous a apporté ‘Battle of the B******s’, ‘Hardhome’ et ‘The Long Night’, qui tellement s’est avéré être quelques-uns des Game of Thrones’ plus gros épisodes au cours de ses huit saisons.