La bande-annonce de Forever Purge, l’intrigue et la date de sortie au Royaume-Uni

La purge se termine en juillet et la bande-annonce de la série finale, «Forever Purge», arrive bientôt.

Selon l’auteur de la populaire franchise, le cinquième et dernier film devrait sortir en beauté.

La purge est un concept assez terrifiant. Fondamentalement, une nuit par an, tout crime est légal: le meurtre, la torture, le viol et le vol sont tous autorisés comme une forme de soupape de sécurité sociale. Ce qui le rend peut-être encore plus alarmant, c’est le fait que la série de films d’horreur est basée sur des événements historiques.