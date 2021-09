La bande-annonce de Fauci révèle le documentaire de NatGeo Made in Secret

National Geographic Documentary Films et Magnolia Pictures se sont associés pour devenir le meilleur expert américain en maladies infectieuses depuis les années 1980. Le nouveau cinéma Fauci, qui a été faite en secret, suit la carrière du Dr Anthony Fauci en tant qu’agent public à travers sept administrations. Il nous invite également dans sa vie personnelle à travers les décennies.

Les gagnants des Emmy John Hoffman (Insomnie en Amérique) et Janet Tobias (Ennemi invisible) ont réalisé le documentaire et lauréat d’un Oscar Dan Cogan (Icare) et deux fois nominée aux Oscars Liz Garbus (Que s’est-il passé, mademoiselle Simone ?) ont produit le film. Le Dr Fauci n’avait aucun contrôle créatif sur le film et n’était pas payé pour sa participation. Il est le sujet du film sans intérêt financier.

« Il n’y a qu’un seul Dr Fauci, et c’est un privilège incroyable d’apporter sa quête inspirante de toute une vie pour guérir les maladies et prévenir les épidémies, aux téléspectateurs du monde entier », ont déclaré Hoffman et Tobias dans un communiqué. « Ce film sera un portrait intime et sans précédent du plus grand fonctionnaire de notre pays, dont la quête incessante de la vérité et de la dévotion à la science n’a jamais été aussi importante. »

Les interviews de personnes de tous horizons incluent la famille et les amis, les patients et les collègues, y compris George W. Bush, Bill Gates, Bono, l’ancienne secrétaire du HHS Sylvia Burwell, l’ancienne conseillère à la sécurité nationale Susan Rice, le directeur du NIH, le Dr Francis Collins, ancien CDC directeur, le Dr Tom Frieden, et divers militants et organisateurs de la lutte contre le sida.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Le film offre un aperçu rare de la longue carrière professionnelle et de la vie personnelle de l’ultime fonctionnaire, qui, après une vie de service, a fait face à sa plus grande épreuve : une pandémie dont la férocité est inégalée dans l’histoire moderne. Avec son mélange signature de perspicacité scientifique, de franchise et d’intégrité, le Dr. Antoine Fauci est devenu une icône culturelle pendant la pandémie de COVID-19. Mais cela a eu un coût car il a également été confronté à des attaques d’adversaires dans une nation de plus en plus divisée par des partis politiques, la science étant de plus en plus prise dans le collimateur. »

Carolyn Bernstein, vice-présidente exécutive mondiale du contenu scénarisé et des films documentaires pour National Geographic, a toutefois souligné que le film n’était en aucun cas politique. « Nous reconnaissons la nature partisane du monde et comment Fauci est devenu une figure très polarisante, mais il s’agit vraiment, comme avec (le documentaire Ruth Bader Ginsberg) RBG, la vie désintéressée d’un fonctionnaire dévoué et les sacrifices que vous faites. »

National Geographic Documentary Films a déjà sorti Solo gratuit qui a remporté le prix du meilleur long métrage documentaire à la 91e cérémonie des Oscars en 2019. Le film décrit le grimpeur Alex Honnold dans sa quête pour effectuer une ascension solo gratuite d’El Capitan dans le parc national de Yosemite en juin 2017. Ils ont également remporté une nomination à l’Académie pour La cave qui a fouillé dans un groupe de femmes médecins à Ghouta, en Syrie, au milieu des frappes aériennes et des bombardements, qui luttent contre le sexisme systémique tout en essayant de soigner les blessés avec des ressources limitées.

Fauci sortira en salles le 10 septembre dans certaines villes (en particulier celles avec des mandats et des directives appropriés pour les théâtres), puis fera ses débuts en octobre sur Disney +.

Sujets : Fauci