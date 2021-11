La bande-annonce de ‘Encounter’ met Riz Ahmed en fuite contre une menace mystérieuse

Riz Ahmed est en voyage dangereux avec ses enfants dans la remorque pleine pour Rencontrer. Rencontrer est un nouveau Amazon Original de science-fiction qui arrive bientôt dans les cinémas et sur Prime Video. Ahmed incarne Malik Khan, un marine décoré qui est en mission de sauvetage pour sauver ses deux fils d’une menace inconnue. Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous.

Bien que la bande-annonce ne révèle pas quelle est cette menace, elle semble être quelque chose d’extraterrestre. Un flic qui les arrête semble être possédé par une entité et Riz Ahmed lui-même semble être possédé par la même chose plus tard. Bien qu’il y ait une présence extraterrestre, Rencontrer semble être davantage axé sur le drame familial que sur un film d’action de science-fiction explosif.

Rencontrer est réalisé par Michael Pearce avec un scénario de Pearce et Joe Barton. Le casting comprend Ahmed, Octavia Spencer, Janina Gavankar, Rory Cochrane et Lucian-River Chauhan. Il est produit par Amazon Studios, Film4 Productions et Raw.

Dans une interview avec Deadline, Pearce a reconnu qu’il voulait garder le film axé sur les personnages, malgré son intrigue cosmique.

« Le film joue avec certains thèmes cosmiques, mais je savais que le spectacle principal du film devait être les performances. Et donc, quand Riz a mis la main sur le script et l’a proposé, ce fut un moment d’ampoule – je me suis juste dit: « Je pourrais l’acheter en tant que Marine. » Il a ce focus laser. C’est un gars gentil, mais il y a aussi une ténacité qu’il cache, mais elle est là. Une sorte de courage et de courage.

Ahmed, parlant également avec Deadline, a félicité Pearce pour sa direction et sa capacité à mélanger un personnage avec un film de genre.

«Comme l’a dit Michael, il n’y a pas beaucoup de scripts qui se situent entre le portrait de personnage et l’œuvre de genre. Mais il n’y a pas beaucoup de réalisateurs qui peuvent suivre cette ligne non plus, et il l’a fait avec une telle maîtrise dans Bête. Je veux dire, il n’exagère pas quand il dit que je l’ai lancé – je l’ai harcelé.

Ahmed a fait l’éloge de ses co-stars et a suggéré qu’il ne travaillerait peut-être plus jamais avec des enfants acteurs pour sauver sa propre fierté.

« Le film est un voyage sur la route, et je pense que pour nous tous, c’était un voyage – à la fin du film, nous nous sentions comme une famille, vraiment. Ils disent de ne jamais travailler avec des enfants et des animaux, et je pensais que c’était parce qu’ils ne pouvaient pas se concentrer. Ce n’est pas – c’est parce qu’ils sont meilleurs que vous ! C’est la fin de la carrière. Ne travaillez pas avec des enfants : ils le défoncent ! [These kids] sont incroyables, et ils continueront à avoir des carrières formidables s’ils le veulent.

Rencontrer a reçu des critiques majoritairement positives de la part des critiques jusqu’à présent avec 63% de critiques. De nombreux critiques ont déclaré que les performances d’Ahmed et de ses co-stars – Lucian-River Chauhan et Aditya Geddada – ont élevé le film. Rencontrer a eu sa première mondiale au 48e Festival du film de Telluride et sa première internationale au Festival international du film de Toronto. Il sortira en salles le 3 décembre avant d’atterrir sur Prime Video le 10 décembre.





