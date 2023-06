La bande-annonce de Dumb Money taquine la véritable histoire sauvage de Gamestop contre Wall Street

« Vous ne pouvez pas créer ce €hit up », déclare la première bande-annonce de la prochaine comédie dramatique à histoire vraie, Argent muet. Sorti avec l’aimable autorisation de Sony Pictures Entertainment et mettant en vedette Paul Dano, Sebastian Stan, Seth Rogen et Pete Davidson, Dumb Money raconte la courte compression GameStop de janvier 2021, qui a vu une collection hétéroclite de commerçants amateurs amener Wall Street à ses genoux. Découvrez la première bande-annonce de Argent muet dessous.







Réalisé par Craig Gillespie (Moi, Tonya, Cruella), d’après un scénario de Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo, et basé sur le livre The Antisocial Network : The GameStop Short Squeeze et le groupe Ragtag de traders amateurs qui ont mis Wall Street à genoux de Ben Mezrich, Dumb Money est basé sur l’histoire vraie et folle d’un groupe d’investisseurs enthousiastes et débutants de la page Reddit appelée Wall Street Bets, qui se sont regroupés pour mettre la pression sur au moins deux fonds spéculatifs qui avaient parié que les actions GameStop seraient automne.

Argent muet est le conte ultime de David contre Goliath, et suit les gens qui ont renversé le scénario à Wall Street et se sont enrichis en transformant GameStop (oui, le magasin de jeux vidéo du centre commercial) en l’entreprise la plus chaude du monde. Au milieu de tout, il y a le gars ordinaire Keith Gill (Paul Dano), qui commence tout en enfonçant ses économies dans le stock et en publiant à ce sujet. Lorsque ses messages sociaux commencent à exploser, sa vie et celle de tous ceux qui le suivent aussi. Alors qu’un conseil boursier devient un mouvement, tout le monde s’enrichit – jusqu’à ce que les milliardaires ripostent et que les deux parties voient leur monde bouleversé.

Dumb Money est dirigé par un casting All-Star

La véritable histoire de Argent muet est animé par un casting de stars. Le Batman et Il y aura du sang La star Paul Dano ouvre la voie en tant que Keith Gill, l’analyste financier et investisseur qui a été qualifié de facteur déterminant dans la compression courte de GameStop.

Dano est rejoint par Pete Davidson (Le roi de Staten Island, des corps, des corps, des corps) comme Kevin Gill, le frère de Keith; Vincent D’Onofrio (Casse-cou, Jurassic World) en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs et propriétaire des Mets de New York, Steve Cohen ; Amérique Ferrera (Supermarché, Barbie) en tant que fan et téléspectatrice de la chaîne YouTube de Keith, Jennifer Campbell ; Nick Offerman (Parcs et loisirs, The Last of Us) en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs et entrepreneur Kenneth C. Griffin ; Sébastien Stan (Pam et Tommy, Avengers : Fin de partie) en tant que PDG de Robinhood, Vlad Tenev ; et Shailene Woodley (La faute à nos étoiles) comme Caroline Gill, la femme de Keith.

Mais ce n’est pas tout! Argent muet met également en vedette des visages familiers tels que Seth Rogen (C’est la fin), Dan De Haan (la chronique), Antoine Ramos (Transformers : le soulèvement des bêtes), et Myha’la Herrold (Industrie), avec Rushi Kota (Je n’ai jamais) et Talia Ryder (Vengeance) également mis à fonctionnalité.

Suite à un récent changement de date de sortie, Argent muet devrait maintenant atterrir dans les salles le 22 septembre 2023.