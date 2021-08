La bande-annonce de Dug Days célèbre la Journée internationale du chien avec le retour d’un favori de Pixar

Aujourd’hui, c’est la Journée internationale du chien, et Disney célèbre en publiant une nouvelle bande-annonce pour sa prochaine série, Jours creusés. La nouvelle série présentée en avant-première sur Disney + servira de spin-off au film Pixar Animation Studios, EN HAUT. Le film original primé aux Oscars en 2009 mettait en vedette le chien adorable, Dug, dont le collier de haute technologie était capable de traduire ses pensées en discours verbal. Découvrez la nouvelle bande-annonce qui vient d’être révélée plus tôt dans la journée !

Le synopsis officiel de la prochaine série Disney + se lit comme suit : « Pixar Animation Studios » Jours creusés est une nouvelle collection de courts métrages qui suit les mésaventures humoristiques de Dug, l’adorable chien de Disney et Pixar’s En haut. »

Chaque court métrage présente des événements quotidiens qui se produisent dans et autour de l’arrière-cour de Dug, à travers les yeux excitants (et délicieusement déformés) de notre chien parlant préféré. Bob Peterson (Le monde de nemo, Monsters Inc.), qui a joué le doubleur de Dug dans le film de 2009, sera de retour dans la nouvelle série. L’acteur et animateur américain a également écrit et réalisé les nouveaux courts métrages, tandis que Kim Collins est défini en tant que producteur.

De retour aux côtés de Bob Peterson, l’acteur Edward Asner (Elfe, papa américain) reviendra pour exprimer Carl Fredrickson. Acteur de doublage original, Jordan Nagai ne reviendra pas pour exprimer son personnage, Russell. Pour le moment, il n’a pas été confirmé qui prendra la relève en tant que nouvelle voix de Russell dans les prochains courts métrages de Disney. Aucun autre membre de la distribution ou personnage n’a également été révélé. Ci-dessous se trouve également la bande-annonce officielle du film 2009, EN HAUT.

Sortie en mai 2009, Disney et Pixar’s EN HAUT suit Carl Fredricksen, un vendeur de ballons de 78 ans, est sur le point de réaliser le rêve d’une vie. Attachant des milliers de ballons à sa maison, il s’envole vers la nature sauvage d’Amérique du Sud. Mais le pire cauchemar de Carl se réalise quand il découvre qu’un petit garçon nommé Russell est un passager clandestin à bord de la maison propulsée par des ballons.En haut avait gagné 293 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et 442,1 millions de dollars dans d’autres pays pour un total mondial de 735,1 millions de dollars. Le film était également le sixième film le plus rentable de 2009 et le quatrième film Pixar le plus rentable.

La série Disney + se déroulera après les événements du film original, car elle se concentre sur Dug et Carl alors qu’ils résident en banlieue. « Dug a le cœur pur, c’est une bonne âme. Je pense que les gens apprécient cette partie de Dug », déclare Peterson. « De plus, les gens aiment leurs chiens. Nous avons fait de grands efforts pour inclure la vérité dans le comportement des chiens, afin qu’ils voient leurs propres chiens dans Dug. » L’écriture et la réalisation des courts métrages Disney n’étaient pas une nouveauté pour Bob Peterson puisqu’il a également été scénariste et co-réalisateur de EN HAUT.

Comme ce sera la première fois que Dug se rendra en banlieue, le nouveau court métrage d’animation mettra en vedette le personnage principal ayant toutes sortes de nouvelles expériences pour la première fois. « Tout est nouveau, et il est enthousiasmé par tout cela », dit-il. « Mais les plus petites choses peuvent distraire Dug, sans parler d’un vrai écureuil. » La nouvelle série comprendra un total de cinq nouveaux courts métrages. Jours creusés sera également la troisième série télévisée Pixar, après Buzz l’Éclair de Star Command, et Monstres au travail. La prochaine série sera diffusée uniquement sur Disney + le 1er septembre.

Sujets : Disney Plus