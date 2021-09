La bande-annonce de Don’t Look Up de Netflix présente l’un des meilleurs castings de tous les temps

La bande-annonce d’un nouveau film de comédie noire de Netflix vient de sortir et la distribution de l’ensemble est absolument époustouflante. Découvrez la bande-annonce ci-dessous et voyez ce que vous pensez.

Alors, si on vous disait qu’il y avait un film qui sortait avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Ron Perlman, Ariana Grande, Matthew Perry, Chris Evans, Jennifer Lawrence – respiration profonde -Timothée Chalamet, Cate Blanchett et Meryl Streep, vous voudriez le voir, n’est-ce pas ?

Espérons qu’à ce stade, tout le monde sera un peu éméché et prêt à s’installer pour un film décent et un peu de rire.

Les deux personnages principaux sont interprétés par DiCaprio et Lawrence, avec Streep en tant que président des États-Unis, et McKay a accordé une interview à Divertissement hebdomadaire décrivant comment il a réussi à faire signer Lawrence sur la ligne pointillée.

« Elle est une grande fan de Demi frères. J’ai été un grand fan [of hers] depuis qu’elle est entrée en scène et qu’elle me fait rire. J’ai donc écrit ce rôle pour elle.