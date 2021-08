La bande-annonce de Don’t Breathe 2 Red Band fait ressortir le côté brutal de l’aveugle

Sony Pictures Entertainment a publié une nouvelle bande-annonce de bande rouge « Dark AF Restricted » pour Ne respire pas 2. Suite à cette description, la bande-annonce ramène Stephen Lang dans le rôle de Norman Nordstrom, alias l’homme aveugle, qui se retrouve une fois de plus ciblé par les envahisseurs domestiques, et il n’est devenu plus sadique que depuis la dernière fois que nous l’avons vu dans le premier film. Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous, mais sachez qu’elle est remplie de spoilers, y compris plusieurs scènes de mort.

Une ligne de connexion pour la suite se lit comme suit : « Dans Ne respire pas, Norman Nordstrom (Stephen Lang) a été sous-estimé de tous à cause de son aveuglement : il a révélé une volonté inébranlable de survivre et d’obtenir ce qu’il veut… mais aussi un côté monstrueux et maléfique de sa personnalité, comme rien – ni personne ni conscience – se dressera sur son chemin.

Maintenant en Ne respire pas 2, huit ans plus tard, Nordstrom vit avec Phoenix, 11 ans ; il a recréé la famille qui lui a été volée par un conducteur ivre et a trouvé la justice tordue qu’il a toujours ressentie comme son dû. Lorsque des intrus reviendront chez lui, cette fois concentrés sur Phoenix, Norman révélera pour la deuxième fois ce qui est caché en lui… et encore une fois, ce sera de manière nouvelle et inattendue. »

Ne respire pas 2 est réalisé par Rodo Sayagues, qui a co-écrit le film original avec Fede Alvarez. Le couple a également écrit le scénario de la suite et Alvaraez a produit avec Sam Raimi et Rob Tapert. Avec Stephen Lang, le casting comprend Madelyn Grace, Brendan Sexton III, Adam Young, Bobby Schofield, Rocci Williams, Steffan Rhodri, Stephanie Arcila, Diana Babnicova et Christian Zagia.

« C’est venu d’un endroit où nous essayions de nous surprendre nous-mêmes et le public », avait précédemment déclaré Alvarez à propos de ce à quoi s’attendre dans le film. « Nous ne voulions pas faire une suite où c’était » encore la même, plus grand « . Nous racontons une histoire complètement différente qui pose les mêmes questions – que pense le public de ce personnage et de ce qu’il fait. Comme tout bon thriller, c’est une énigme – chaque scène est un indice, et vous devez l’assembler. «

Il a ajouté: « Nous avons réalisé qu’il y a quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant, qui est de prendre le méchant d’un film et de raconter son histoire sur le siège avant – pour en faire le protagoniste de la suite. Nous avons pensé que c’était très amusant – donnons une chance à ce gars, explorons davantage sa vie et son caractère, et racontons son histoire sur ce qui lui est arrivé après le premier film… . Qu’est-ce qui rend ce gars unique ? »

Selon Sayagues, aller dans une autre direction de manière créative signifiait également qu’il n’était pas nécessaire de ramener Jane Levy dans le rôle de Rocky. Alvarez a également suggéré de demander à Levy de revenir pour un autre tournage d’horreur après Evil Dead et Ne respire pas aurait été trop demander à l’actrice, qui se donne toujours à fond dans ses rôles. Levy a confirmé sur Twitter qu’elle n’avait pas été interrogée sur son retour, mais a convenu qu’elle ne serait pas intéressée.

Je n’ai pas vraiment envie de revenir là-dessus, mais c’est un peu drôle… d’avoir des gens qui choisissent quelle est la « meilleure décision » pour moi sans me demander ce que je pense ou veux… ? @fedalvar bien. je ne voudrais pas faire ne respire pas 2.. mais pas parce que je suis trop engagé d’un acteur lol – Jane Levy (@jcolburnlevy) 1 juillet 2021

Ne respire pas 2 devrait sortir exclusivement dans les salles le vendredi 13 août. La nouvelle bande-annonce nous vient de Sony Pictures Entertainment sur YouTube.

