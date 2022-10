La bande-annonce de Doctor Who met Jodie Whittaker face à trois méchants majeurs avant sa régénération

Jodie Whittakerest le temps du docteur dans Docteur Who est presque terminée, et le nouveau teaser de sa dernière sortie dans le rôle du Seigneur du Temps est arrivé. Promettant une conclusion explosive au mandat de Whittaker sur le TARDIS, de nombreux fans espèrent que Chris Chibnall pourra livrer une fin qui pardonnera au moins une partie de la narration terne qui a été racontée au cours des dernières années.





Jodie Whittaker a repris le rôle convoité de Time Lord de Gallifrey après le départ de Peter Capaldi, mais de nombreux fans de longue date de la série n’ont pas été aussi séduits par Whittaker’s Doctor que beaucoup de ses homologues précédents. De nombreux problèmes semblent provenir de l’écriture de la série, qui, selon beaucoup, n’a tout simplement pas été à la hauteur et s’est trop concentrée sur des conversations prolongées sur des problèmes du monde réel plutôt que sur des séquences de science-fiction époustouflantes.

La bande-annonce du nouvel épisode, intitulé «Le pouvoir du docteur », promet beaucoup de ces séquences d’action qui manquaient dans de nombreux épisodes de Whittaker, ainsi que le retour des Daleks, du Maître et des Cybermen. Tout cela semble mettre en place une fin de grange à la course de Whittaker, qui inaugurera également le nouveau docteur de Ncuti Gatwa dans ses derniers instants.





Jodie Whittaker promet ici que le dernier épisode est « Un pour les Whovians ».

Avant l’épisode, Jodie Whittaker a parlé à Revue Empire à propos de sa régénération, et a déclaré que l’épisode de 90 minutes devrait être apprécié par les fans de longue date de la série. Dit-elle:

« C’est un pour les Whovians. C’est un énorme régal si vous êtes un vrai fan. Il contient toutes les choses emblématiques que vous associez à Doctor Who. C’est énorme. J’adore le dialogue que Chris a écrit pour ma régénération. Il capture magnifiquement mon docteur . C’est simple, épique et magnifique. Quand j’ai pu voir que l’équipe était satisfaite de ce dernier plan, c’est à ce moment-là que ma lèvre inférieure a commencé à bouger. putain de perdu! ‘ »

Chris Chibnall livre une histoire qui met trois des adversaires les plus redoutables du Docteur au même endroit pour la première fois de l’ère moderne de Docteur Who. Parlant de son dernier épisode, Chibnall a déclaré :

« Le dernier long métrage de Jodie contient une pléthore de friandises et de surprises pour le public et les fans, notamment le retour de deux des compagnons les plus aimés de l’histoire de la série. Ils aideront le Docteur à se battre sur trois fronts, contre son plus meurtrier. ennemis : le Maître, les Daleks et les Cybermen, dans une histoire énorme ! Pour le centenaire de la BBC, nous célébrerons le passé, le présent et l’avenir de Doctor Who, dans un envoi à la fois palpitant, épique et émouvant pour le Treizième Docteur. «

Le successeur de Chibnall comme Docteur Who Le showrunner sera Russell T. Davies, qui reviendra à la série pour prendre en charge le 60e anniversaire de la série ainsi que la nouvelle série de la série. Il ne vient pas seul non plus, car l’épisode du 60e anniversaire verra également le retour du docteur sans doute le plus populaire du canon moderne de Who, David Tennant. Ce qui est exactement prévu pour cet épisode est l’avenir, pour l’instant, tout l’accent est mis sur l’épisode de régénération de Jodie Whittaker, qui sera diffusé le 23 octobre 2022.