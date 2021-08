La bande-annonce de Dinner in America fait un voyage punk rock à travers les banlieues en décomposition du Midwest

La première bande-annonce de Dîner en Amérique nous ramène à une époque de films de jeunesse avant-gardistes de la fin des années 1980 et des années 1990. L’histoire se déroule dans une petite ville du Michigan. Il suit Simon, joué par Kyle Gallner, le chanteur principal d’un groupe appelé Psy Ops. Simon traverse une période difficile avec ses camarades de groupe à cause de différences musicales. Il se tourne donc vers l’argent en vendant de l’herbe et en participant à de grandes expériences médicales pharmaceutiques. Dîner en Amérique a aussi Emily Skeggs, qui joue l’excentrique Patty, une fille qui aime prendre des Polaroids indistinctes d’elle-même « en profitant » de la musique de Simon, puis les lui envoyer via l’adresse de la boîte aux lettres sur les dépliants du groupe.

Ce qui se passe ensuite, c’est un tour de montagnes russes de chaos, de plaisir et de chagrin menés par les jeunes. Surtout après que Simon ait eu des ennuis pour avoir mis le feu. Patty vient à la rescousse et le protège de la police. Après tout, qu’est-ce qu’un fan numéro un est censé faire d’autre ? Le titre vient de la chanson la plus célèbre de Simon intitulée Dîner à l’américaine.Le film a la sensation de la plupart des histoires indépendantes / de passage à l’âge adulte, mais avec beaucoup plus de profondeur. Sans parler d’une série de scènes de dîners très inconfortables avec différents ensembles de parents.

Dîner en Amérique est écrit et réalisé par Adam Rehmeier. Il est connu pour son travail sur Le jeu du lapin (2011) et Jonas (2013). Ce film est cependant très différent de ses autres et obtient un énorme écho positif sur Rotten Tomatoes et plusieurs autres sites Web de déménagement.

La bande-annonce est intrigante. Presque immédiatement, vous êtes attiré par ces personnages et acteurs. Actuellement, le film est sorti à l’étranger et devrait sortir en VOD à la fin de l’année. Cependant, avec de nombreux films repoussés, nous pourrions voir une date de sortie anticipée en Amérique. Pour les fans de films comme Archives de l’Empire, Igby descend et Avantages d’être une giroflée, ça devrait valoir la peine d’attendre.

Un autre fait intéressant sur Dîner en Amérique est que la chanson principale a été écrite par Emily Skeggs, qui joue le personnage de Patty ainsi que Rehmeier. « Tout le monde n’arrêtait pas de demander : « Quelle sera la chanson ? » C’est un moment très important dans le film. Il doit être absolument juste ou le film va s’effondrer. » dit Rehmeier.

« Vous devez savoir qui sera le navire avant de pouvoir écrire la chanson », dit-il. « J’aurais pu aller en studio et enregistrer la chanson à l’avance, mais je ne pense pas qu’elle aurait eu le poids qu’elle a. Emily a fourni les paroles de la chanson dans le personnage. Elle a écrit comme Patty dans le film . Nous nous sommes assis ensemble et avons structuré la chanson autour d’un riff très simple parce que dans le film, les personnages ont composé la chanson en 25 minutes environ. Ils s’assoient et l’enregistrent et ça sort d’eux. une force motrice derrière le film de l’histoire à la bande originale des chansons originales.

Sujets : Dîner en Amérique