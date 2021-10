La bande-annonce de Diary of a Wimpy Kid révèle une toute nouvelle aventure animée en streaming sur Disney+

Aujourd’hui, Disney + a publié la bande-annonce de Diary of a Wimpy Kid, qui commence à être diffusée cette saison des vacances. Greg Heffley peut-il survivre au collège et réaliser ses rêves d’être riche et célèbre ? On dirait qu’il est parti pour un début difficile? Et pas le Balboa type. Ils ont sous-titré leur message en rappelant à tout le monde : « Journal d’un enfant Wimpy : bande-annonce officielle de Disney+. Voici ce que vous devez savoir : n’obtenez pas la touche de fromage ! Diffusez le journal d’un #WimpyKid, un tout nouveau film original le 3 décembre le @disneyplus. ????

Les fans qui ont grandi avec Greg sont ravis de revoir leur copain d’enfance ! L’un d’eux s’exclame : « Je suis assez excité !!! J’adore la façon dont le style original s’intègre si bien à l’écran !!!! » Un autre dit: « Oui!!! J’ai 22 ans… Et je suis toujours excité pour ça ???????? » Les fans de longue date abondent, « Omggg, je l’aime déjà ???? en grandissant Diary of A Wimpy kid était mon préféré! J’étais un fan de la série de livres avant le 1er livre. J’avais l’habitude de le lire en ligne. Maintenant, en tant qu’adulte, je ayez chaque journal d’un livre cartonné pour enfants mauviettes. Même celui à faire soi-même. «

Revisiter leurs souvenirs d’enfance a excité tout le monde. « obsédé par les autres films mais la version animée est tellement magnifique !!! J’aime la façon dont ils sont exactement comme dans les livres et le fait que cela semble si réaliste mais irréaliste en même temps. Vous l’avez tué et je suis tellement excité, ce truc est intemporel !!! » Cependant, la plupart se sont posé la question : « Nous n’avons pas la touche de fromage en regardant ça ?????? » Je ne sais pas ce qu’est la touche de fromage, mais il semble qu’il faille l’éviter à tout prix.

Le premier livre de la série à succès mondial de Jeff Kinney arrive sur Disney+ dans la toute nouvelle aventure animée Journal d’un enfant mauviette. Greg Heffley est un enfant maigre mais ambitieux avec une imagination active et de grands projets pour devenir riche et célèbre – il doit d’abord survivre au collège. Pour aggraver les choses, Rowley, l’adorable meilleur ami de Greg, semble traverser la vie et réussir à tout sans même essayer ! Au fur et à mesure que les détails de ses tentatives hilarantes – et souvent désastreuses – de s’intégrer remplissent les pages de son journal, Greg apprend à apprécier les vrais amis et la satisfaction qui découle de la défense de ce qui est juste. Réalisé par Swinton Scott (Futurama) et écrit et produit par Jeff Kinney, Journal d’un enfant mauviette présente les voix de Brady Noon (Les Mighty Ducks : des changeurs de jeu) comme Greg Heffley, Ethan William Childress (mixte) comme Rowley Jefferson, et Chris Diamantopoulos (Silicon Valley) comme Frank Heffley.

Il y a quinze livres dans la série « Diary of a Wimpy Kid » et quatre livres supplémentaires: « The Wimpy Kid Do-It-Yourself Book », « The Wimpy Kid Movie Diary », « The Wimpy Kid Movie Diary: The Next Chapter ,’ et ‘Diary of a Wimpy Kid: Special Cheesiest Edition.’ La série a commencé en ligne sur Funbrain.com en 2004 et a fait ses débuts sur papier en avril 2007. Il y a maintenant plus de 250 millions d’exemplaires des livres « Diary of a Wimpy Kid » disponibles en 79 éditions en 65 langues. Journal d’un enfant mauviette premières exclusivement sur Disney + le 3 décembre 2021.

Sujets : Journal d’un enfant Wimpy, Disney Plus