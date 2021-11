La bande-annonce de Death to Metal fait monter le bouton Gore à onze ce Noël

Les gens de Wild Eye Releasing ont un cadeau de vacances pour nous cette année avec Mort au métal. Regardez comme le mutant prêtre infernal se donne pour mission de débarrasser le monde des têtes de métal ! Personne ne sera laissé pour commenter, « No false Metal! » Que quelqu’un fasse quelque chose !

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Il est temps de tourner le bouton gore jusqu’à 11. La nouvelle horreur rock de Tim Connery Mort au métal arrive pour Noël. Après un accident anormal, un prêtre perturbé est transformé en une machine à tuer mutée en mission pour anéantir les fans impies de musique heavy metal. Dan Flannery, reconnu pour son rôle de Tony ‘Tricky’ Trichter à la télévision Empire, fait partie de la distribution. »

Un simple coup d’œil à mes articles précédents vous permettra de savoir, quand Wild Eye Releasing parle, j’écoute. Si vous aimez votre gore avec une éclaboussure sanglante et un fou rire (Giggelgore, ma nouvelle catégorie officielle de genre. N’hésitez pas à l’ajouter à votre langue vernaculaire.), alors vous avez trouvé une source exemplaire. Après avoir découvert qui gagne la bataille du prêtre mutant contre les headbangers, ils ont quelques classiques de vacances coquins et sympas dans leur catalogue à ne pas manquer.

Le Noël mortel de César et Otto a César et son demi-frère Otto assumer les fonctions de Père Noël et son elfe. Cependant, les corps commencent à s’entasser lorsqu’un autre magasin Santa (Deron Miller de CKY) développe une vendetta contre eux, et il transforme bientôt la liste des convives de César en une liste de victimes inspirées de Noël ! Le film présente des icônes de films cultes Linnea Quigley (Le retour des morts-vivants, L’appétit pour le péché, Nuit silencieuse, nuit mortelle), Brinke Stevens (Filles esclaves d’au-delà de l’infini, Le massacre de la soirée pyjama, Sous la vieille maison sombre), Lloyd Kaufman (Wombat & Goose présentent Outta the Can, Race de la mort, Un peu plus de chair II), Joe Estevez (Le Roller Blade Seven, Soultaker, le retour du Roller Blade Seven), Félissa Rose (Slashers heureux, Le dément, Académie des Massacres) et Robert Z’dar. Voir par vous-même!

Si vous commandez le DVD, il est accompagné de trois pistes de commentaires (réalisateur, acteurs/équipe, acteurs), la featurette Behind the Scenes, des scènes alternatives, ainsi que les courts métrages Piggyzilla, Le premier travail d’Otto, et Le candidat parfait.

Et si vous avez encore besoin de plus de Santa slashing pour sonner la nouvelle année, puis-je vous présenter Père Noël secret? Le film montre un groupe d’étudiants excentriques, qui luttent pour passer leurs examens mouvementés, décident d’organiser une fête de vacances, ajoutant un échange Secret Santa pour s’amuser. Ils ne savent pas qu’un tueur est en ville et a fait une liste spéciale et chacun d’eux a un cadeau spécial qui les attend. Un retour aux films d’horreur de vacances classiques des années 70 et 80. « Commençons cette fête secrète du Père Noël ! »

D’accord, les rockeurs ! Montez le son ! Plus fort! Wild Eye Releasing se déchaîne Mort au métal 7 décembre en VOD.

