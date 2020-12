La bande-annonce de Death to 2020 met fin à l’année sur Netflix avec Samuel L.Jackson

Netflix a publié la première bande-annonce de leur prochain Mort jusqu’en 2020 faux documentaire de Miroir noir créateurs Charlie Brooker et Annabel Jones. De plus, le service de streaming a annoncé qu’il sera disponible en streaming à partir du 27 décembre. Avant de produire Miroir noir, Brooker avait réalisé plusieurs comédies d’actualité de fin d’année pour la BBC, basées sur sa série Weekly Wipe. Il l’a fait jusqu’en 2016, avant de mettre en place Antiviral Wipe plus tôt cette année. Alors que 2020 commençait à se dérouler, Brooker a vu faire Mort jusqu’en 2020 comme quelque chose de complètement différent de ce qu’il a fait dans le passé. Brooker avait ceci à dire à propos de son passé comique.

« Ceux qui ne me connaissent que par Miroir noir Je ne réalise peut-être pas que lorsque je n’écris pas de science-fiction spéculative sur les gens qui froncent les sourcils devant les smartphones, j’ai passé des années à créer des émissions humoristiques au Royaume-Uni – y compris de nombreuses émissions humoristiques d’actualité. Alors pour moi, Mort jusqu’en 2020 ressemble à la collision de plusieurs brins différents. (Est-ce que les brins «se heurtent»? Non. Toutes mes excuses.) Mais l’approche pour cela est assez différente de la plupart des comédies d’actualité que j’ai faites dans le passé. D’une part, je ne suis pas à l’écran pour le présenter – un soulagement pour tous ceux qui regardent en 4K – et c’est davantage basé sur les personnages. Au cours de l’année la plus solitaire jamais enregistrée, j’ai pu travailler (à distance) avec des écrivains et des membres d’équipe de mes précédentes comédies, ainsi que de nombreuses personnes au talent écœurant qui étaient nouvelles pour moi. »

Quant aux personnages, Mort jusqu’en 2020 en comporte beaucoup. Samuel L.Jackson joue Dash Bracket, qui est un journaliste du New Yorkerly News, Hugh Grant joue Tennyson Foss, professeur d’histoire, Kumail Nanjiani est Bark Multiverse, PDG, Shreekr, Tracey Ullman joue la reine Elizabeth II, tandis que Samson Kayo est Pyrex Flask , un scientifique. copains La star Lisa Kudrow joue Jeanetta Grace Susan, qui est une porte-parole non officielle, Diane Morgan joue Gemma Nerrick, une citoyenne moyenne, Leslie Jones joue le Dr Maggie Gravel, une psychologue du comportement, et Cristin Milioti est Kathy Flowers, qui est une maman de football ). Autre part, Choses étranges La star Joe Keery joue Duke Goolies, qui est le millénaire de l’économie du concert et Laurence Fishburne est la narratrice fictive.

Charlie Brooker a continué en notant que Mort jusqu’en 2020 présente des personnages fictifs discutant d’événements réels dans un faux documentaire explosif. Et alors que 2020 a été une année difficile pour à peu près tout le monde, Brooker dit que son faux documentaire est bon et «idiot». Vous pouvez lire ce que Brooker avait à dire d’autre Mort jusqu’en 2020 et l’attitude derrière elle ci-dessous.

« Cela ressemblait à un format approprié pour Netflix, qui est connu pour ses documentaires haut de gamme, mais aussi comme une bonne opportunité de créer un autre type de comédie spéciale qui traite de l’année de front tout en mettant en valeur des artistes brillants. Je n’aime pas le mot «satire», mais il y en a une partie ici, à côté de quelques blagues de colère et de blagues loufoques. vous pouvez émettre, aussi fugace soit-elle, est une petite mais précieuse victoire. «

Même dans la brève bande-annonce de Mort jusqu’en 2020, il y a quelques rires décents à avoir. Nous avons même une blague sur Quibi en temps opportun. Annabel Jones ajoute: « Cette année a été inhabituelle à bien des égards, mais ce qui est unifié cette année, ce sont les principales histoires sur lesquelles nous nous concentrons – d’énormes histoires mondiales, des histoires qui affectent le monde entier, nous savions donc quelle serait la structure de la série. avec pas mal de surprises en cours de route! » Le comédien Leslie Jones termine la bande-annonce avec une bonne blague NSFW à laquelle beaucoup de gens vont probablement s’identifier.

Mort jusqu’en 2020 ne sera pas comme Miroir noir en termes de genre, mais la bande-annonce révèle que cela vient toujours de l’esprit de Charlie Brooker et Annabel Jones. Et maintenant que The Mandalorian c’est fini, nous avons tous besoin de quelque chose de connu à regarder. Netflix appelle le film « l’événement de comédie cathartique que vous n’oublierez jamais ». Vous pouvez consulter le premier Mort jusqu’en 2020 bande-annonce ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle de Netflix.

Sujets: Mockumentary Netflix 2020, Netflix, Streaming