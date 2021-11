La bande-annonce de Death Link glisse à droite sur le meurtre [Exclusive]

Halloween est peut-être terminé, mais le nouveau film d’horreur de Gravitas Ventures Lien de la mort continue de faire peur ! Que faudra-t-il pour que les adolescentes reines des médias sociaux réalisent à l’ère du partage excessif, les conséquences peuvent non seulement être durables, mais mortelles. Nous sommes sur le point de le découvrir. Cliquez… si vous l’osez.

À l’ère des médias sociaux, les adolescents racontent l’histoire qu’ils veulent que les gens voient, avec chaque vidéo de plus en plus audacieuse les unes que les autres. Mais dans cette petite ville, une série de vidéos de « meurtres » mises en scène deviennent très réelles. Pourront-ils découvrir qui est le meurtrier avant qu’il ne soit trop tard ?

Le casting comprend Elise Luthman (Le politicien, Ne pas répondre), Jessica Belkin (Camp de redémarrage, histoire d’horreur américaine), Riker Lynch (Joie, Danser avec les étoiles), Matt Rife (Après les masques, sauvage n dehors), Isabella Blake-Thomas (Société secrète des 2èmes royaux nés, Éhonté) et Alli Simpson (Sale riche et sans-abri, Le piratage du lycée). Lien de la mort est réalisé par David Lipper (La fréquence, Maison complète/plus complète), qui apparaît également dans le film, et met en vedette Adam Garcia (Meurtre sur l’Orient Express, Coyote laid).

David Lipper a fait ses débuts dans le monde des affaires, suivi de la production, et maintenant il prend un bon départ pour ses débuts en tant que réalisateur. Son suivi Montagne du Loup avec Keli Price, Danny Trejo, Tobin Bell, Eddie McClintock et Karissa Lee Staples suit Aj (Keli Price) alors qu’il commence à rêver de la mort de ses parents. Il décide de retourner sur les lieux où ils ont été tués, accompagné de son frère et de la famille de son frère. Mais la légende raconte qu’il y a quelque chose de mystérieux qui erre dans ces bois.

L’écrivain Dustin Dinoff a son prochain projet Le méchant locataire arriver bientôt, aussi. L’histoire suit Jim (Wyatt Fenner), un jeune écrivain qui déménage dans un appartement plus petit avec sa petite amie Maria (Christine Medrano) afin qu’elle puisse se permettre de les soutenir pendant qu’il poursuit sa grande pause : créer un pilote de télévision à la demande de son nouveau directeur dynamique. Une fois emménagé, Jim s’installe pour écrire mais se retrouve distrait par Danielle et Reggie, un jeune couple inconsidéré vivant dans l’appartement du dessous. La distraction de Jim se transforme en obsession lorsqu’il devient sûr que Reggie le contrarie délibérément.

En peu de temps, Jim est à bout de souffle et décide de prendre des mesures drastiques pour atteindre la paix et la tranquillité qu’il souhaite. Avec Wyatt Fenner (Rendez le Noël gay, Productions de robots meurtriers, Gotham, OS) et Christine Médrano (Cop Chronicles : Loose Cannons : La Légende du Haj-Mirage, Je pense qu’elle vous aime, Dieux de la nourriture, Contes du placard), Benjamin Franczuszki (histoire d’horreur américaine, Entrer en VI) et Lauren Bell (Stockage libre-service) complètent le casting. J’adore le slogan. « Vivre le rêve est un cauchemar. » Classique.

Gravitas Ventures devrait sortir le film d’horreur le mardi 30 novembre sur toutes les plateformes de VOD transactionnelles – iTunes, Amazon, Fandango, Vudu, et toutes les chaînes payantes par câble et satellite. Lien de la mort est actuellement disponible en précommande sur iTunes.