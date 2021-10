La bande-annonce de DC League of Super-Pets unit Krypto de The Rock et Ace de Kevin Hart

DC a dévoilé le premier aperçu du film d’animation DC League of Super-Pets sur une adorable paire d’acolytes de super-héros à quatre pattes avec Dwayne Johnson dans le rôle de Krypto the Super Dog et Kevin Hart dans celui d’Ace the Bat-Hound. Bien que le casting de Johnson en tant que Krypto ait été confirmé plus tôt cette année, le nouveau clip du deuxième événement annuel DC FanDome de ce week-end est la première confirmation officielle que Hart et le reste de la distribution étoilée ont rejoint le film d’animation. DC League of Super-Pets arrivera dans les salles le 20 mai 2022, avec une nouvelle bande-annonce arrivant en novembre.

La distribution de voix pour le prochain film d’animation DC League of Super-Pets sera dirigé par Dwayne Johnson comme le chien de Superman, Krypto the Super Dog, et sa co-star de longue date Kevin Hart comme le chiot de Batman, Ace the Bat-Hound. Rejoignant le duo dynamique, Marc Maron dans le rôle de Lex Luthor, ainsi que Keanu Reeves, Kate McKinnon, Natasha Lyonne, John Krasinski, Vanessa Bayer, Jameela Jamil et Diego Luna dans des rôles actuellement non divulgués.

S’adressant à Collider, le producteur Hiram Garcia a déclaré que le film est l’introduction officielle à l’écran de nombreux personnages qui n’ont jamais fait d’apparition dans un grand projet à DC, en déclarant :

« C’est très amusant. En tant que fan de Superman et grand amoureux des chiens, pouvoir raconter l’histoire de Krypto et Superman est un rêve devenu réalité ! C’est une histoire tellement charmante et en plus, nous pouvons présenter la ligue des Super-Pets et tous ces personnages merveilleux. Nous avons une équipe d’acteurs tellement incroyable, et chaque fois que vous pouvez réunir Dwayne Johnson et Kevin Hart pour faire ce qu’ils font, vous savez que ce sera une grande et amusante balade pour le public. C’est un projet tellement énorme sur lequel nous travaillons depuis un certain temps, nous étions donc ravis lorsque nous avons finalement fait l’annonce. »

DC League of Super-Pets a été annoncé pour la première fois en juillet 2018 ; cependant, il semblait que les progrès du film étaient au point mort jusqu’à ce que The Rock signe en mai 2021. Jusqu’à aujourd’hui, DC a gardé son museau bien scellé sur les détails du film Super-Pets, révélant seulement cela en plus de Krypto et Ace, la série met également en vedette le kangourou de Wonder Woman, Jumpa, et le chat de Supergirl, Streaky the Supercat, dans une version pour animaux de compagnie de la Justice League. Le concept de Super-Pets du film est basé sur une histoire de Legion of Super-Pets dans les années 1962 Bandes dessinées d’aventure #293 de Jerry Siegel, Curt Swan, George Klein et Milt Snappin, qui a présenté l’équipe fictive à fourrure (bien que chacun de ses membres, à l’exception de Comet le super-cheval, ait déjà été présenté dans des numéros précédents).

La Legion of Super-Pets a été retirée de la continuité de DC Comics en 1986, mais une nouvelle version de l’équipe a été réintroduite en 2017 (bien que les fans aient apprécié certaines références à la Legion of Super-Familiars et à la Justice Legion of Super-Zoomorphs auparavant l’équipe a été officiellement relancée). La relance officielle de DC Comics de Super-Pets a eu lieu un an avant la première annonce selon laquelle DC League of Super-Pets était en train d’être adapté en film d’animation. Le film est écrit et réalisé par Jared Stern (Le film Lego Batman, Oeufs Verts et Jambon) et co-réalisé par Sam Levine (Planète au trésor, Verrouiller), qui font tous deux leurs débuts en tant que réalisateurs avec le long métrage d’animation DC. Les producteurs incluent Stern, Garcia, Johnson, ainsi que Dany Garcia et Patty Hicks.

Les DC League of Super-Pets La bande-annonce a été publiée sur DC FanDome. Le crédit pour la citation ci-dessus nous vient de Collider.

