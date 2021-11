La bande-annonce de DC League of Super-Pets dévoile Krypto the Super-Dog et ses amis

« J’ai un propriétaire et c’est Superman », explique Krypto the Super-Dog. Je suis déjà vendu ! Warner Bros. Pictures vient de sortir la bande-annonce officielle de DC League of Super-Pets, avec Dwayne Johnson dans le rôle du meilleur ami de (Super)man, Krypto. Superman reçoit un appel du devoir auquel nous pouvons tous nous identifier. Se réveiller! C’est l’heure de la balade ! Une super marche ! Laissez-moi vous présenter les Super-Pets !

Dwayne Johnson incarne la voix de Krypto the Super-Dog dans le long métrage d’action-aventure animé de Warner Bros. Pictures DC League of Super-Pets, du réalisateur Jared Stern.

Le film met également en vedette les voix de Kevin Hart (le Jumanji et La vie secrète des animaux de compagnie films), Kate McKinnon (Saturday Night Live, les Magic School Bus Rides à nouveau cinéma, Ferdinand), John Krasinski (le Endroit calme cinéma, Le bureau, gars libre), Vanessa Bayer (Saturday Night Live, Fête de Noël au bureau, Accident ferroviaire), Natasha Lyonne (Montrer des chiens, Ballastrz 9009, Orange est le nouveau noir), Diego Luna (Rogue One : Une histoire de Star Wars, Maya et les Trois), Marc Maron (Joker, LUEUR), Thomas Middleditch (Godzilla : le roi des monstres, Captain Underpants : le premier film épique), Ben Schwartz (Sonic l’hérisson, Contes de canard) et Keanu Reeves (La matrice cinéma et John Wick cinéma).

Dans DC League of Super-Pets, Krypto the Super-Dog et Superman sont des meilleurs amis inséparables, partageant les mêmes super-pouvoirs et combattant le crime côte à côte dans Metropolis. Lorsque Superman et le reste de la Justice League sont kidnappés, Krypto doit convaincre un groupe d’abris en lambeaux – Ace le chien, PB le cochon ventru, Merton la tortue et Chip l’écureuil – de maîtriser leurs nouveaux pouvoirs et de l’aider à sauver le super-héros.

Stern, un écrivain/consultant chevronné sur le LEGO films, fait ses débuts en tant que réalisateur de longs métrages d’animation, réalisant à partir d’un scénario qu’il a écrit avec son collaborateur fréquent John Whittington, basé sur des personnages de DC, Superman créés par Jerry Siegel et Joe Shuster. Le film est produit par Patricia Hicks, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia et Jared Stern. Les producteurs exécutifs sont John Requa, Glenn Ficarra, Nicholas Stoller, Allison Abbate, Chris Leahy, Sharon Taylor et Courtenay Valenti. L’équipe créative de Stern comprend le chef décorateur Kim Taylor (Le film LEGO Ninjago) et les éditeurs David Egan (Soirée jeu, Vacances) et Jhoanne Reyes (Teen Titans GO !, Jeune justice). La musique est de Steve Jablonsky (le Transformateurs cinéma).

Dire que le genre des films d’animaux parlants dans l’un de mes films préférés est un euphémisme. Alors que mes goûts penchent vers les classiques de l’action en direct tels que bébé ou Air Bud, et ne pense pas une seconde que je n’attraperai pas le futur classique de Noël, Chiots seuls, avec Dolph Lundgren. J’aime toutes ces câpres, prises de vue réelles ou animées, où nos héros poilus, épineux, ondulants, écailleux ou autres sauvent la situation. Maintenant, nous avons de vrais animaux de super-héros ?! Et il faut attendre quand ?

Warner Bros. Pictures présente une production de sept dollars, DC League of Super-Pets. Le film sortira par Warner Bros. Pictures dans les salles internationales à partir du 18 mai 2022 et en Amérique du Nord le 20 mai 2022.





