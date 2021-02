La bande-annonce de Cruella est là, Emma Stone est la méchante emblématique de Disney

Emma Stone est Cruella de Vil dans la première bande-annonce de la prochaine histoire d’origine de l’action en direct de Disney, Cruella. Entrer dans le rôle du légendaire 101 Dalmatiens méchant, la version de Stone du personnage est beaucoup plus punk rock que ce à quoi vous vous attendez peut-être, alors que le film plonge dans les premières années de la célèbre créatrice de mode et héritière de Londres. Cruella sortira en salles le 28 mai 2021.

Lauréate d’un Oscar Emma Stone (La La Land) étoiles dans Disney’s Cruella, un tout nouveau long métrage d’action en direct sur les débuts rebelles de l’un des méchants les plus notoires – et notoirement à la mode – des cinémas, la légendaire Cruella de Vil.

« Cruella, qui se déroule dans les années 1970 à Londres au milieu de la révolution punk rock, suit une jeune grifter nommée Estella, une fille intelligente et créative déterminée à se faire un nom avec ses créations. Elle se lie d’amitié avec une paire de jeunes voleurs qui apprécient son appétit pour le mal, et ensemble, ils sont capables de se construire une vie dans les rues de Londres. Un jour, le flair d’Estella pour la mode attire l’attention de la baronne von Hellman, une légende de la mode au chic dévastateur et terriblement haute, incarnée par Emma Thompson, deux fois lauréate d’un Oscar® («Howards End», «Sense & Sensibility»). Mais leur relation déclenche un cours d’événements et de révélations qui amèneront Estella à embrasser son côté méchant et à devenir Cruella bruyante, à la mode et vengeance. «

Nouvelle aventure en direct de Disney Cruella reprend avec une version beaucoup plus jeune du personnage que celle à laquelle nous sommes habitués, et se concentre sur la méchante emblématique de Disney Cruella de Vil, retraçant sa jeunesse, bien avant qu’elle ne devienne une maniaque de meurtre de chiens. Situé dans la scène punk rock des années 1970 à Londres, le film suivra la jeune créatrice de mode Cruella de Vil, qui devient progressivement obsédée par les peaux de chiens, en particulier les dalmatiens, jusqu’à ce qu’elle devienne finalement la légende impitoyable et terrifiante que nous aimons tous détester.

Réalisé par Moi, Tonya et Lars et la vraie fille Craig Gillespie d’après un scénario écrit par Aline Brosh McKenna (Ex petite amie folle), Jez Butterworth (Ford contre Ferrari), Kelly Marcel (Venin) et Tony McNamara (Le favori), ainsi que Dana Fox et Steve Zissis, Cruella étoiles La La Land L’actrice et lauréate d’un Oscar Emma Stone dans le rôle principal de la célèbre criminelle Cruella de Vil, avec le casting de soutien qui mettra en vedette Emma Thompson dans le rôle de la baronne, Paul Walter Hauser dans Horace, Joel Fry dans Jasper, Emily Beecham dans Anita, Kirby Howell-Baptiste comme Tabitha et Jamie Demetriou comme Gerald.

Production enveloppée Cruella il y a quelque temps, mais depuis lors, les mises à jour sont très rares. Jusqu’à présent, bien sûr. Shazam! star Mark Strong, qui joue dans Cruella comme Boris, a récemment donné un aperçu de ce que le public peut attendre de la trame de fond du méchant emblématique de Disney. « Ce que fait le film, ce qui est génial, c’est essayer de mettre en lumière d’où vient la Cruella que nous pensons connaître », a-t-il déclaré. « C’est une histoire de développement, comme vous voyez Cruella devenir la Cruella de Vil que nous connaissons et aimons détester. »

Strong a également tease l’ampleur du film et ce que c’était que de faire partie d’une telle production, avec le casting transporté dans le monde de la mode des années 1970, ainsi que de travailler avec le réalisateur Craig Gillespie et ses co-stars Emma Stone. et Emma Thompson. « Eh bien, j’ai passé un bon moment. Craig Gillespie, qui l’a réalisé, j’en étais un grand fan », a révélé l’acteur. «J’aimais moi, Tonya et moi aimions Lars et la vraie fille, les films qu’il a fait avant que je ne le connaisse. Le simple fait d’aimer ce qu’il avait fait signifiait que nous voulions travailler ensemble, et il m’a demandé de jouer ça. partie dans Cruella.

C’était fantastique d’être sur le plateau. C’est une production tellement massive. Il y a d’énormes séquences de mode et de salle de bal, qui sont tellement impressionnantes. Je dois être sur le plateau pendant ces jours et passer la plupart de mon temps avec les deux Emmas – Emma Stoneet Emma Thompson. C’était génial de pouvoir filmer la brise avec ces gars pendant les temps morts, puis de jouer avec eux, racontant cette histoire fantastique que je pense que les gens vont vraiment apprécier, quand les caméras tournent. » Cruella devrait sortir en salles aux États-Unis le 28 mai 2021.

