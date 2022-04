La bande-annonce de Crimes of the Future voit David Cronenberg revenir à l’horreur corporelle

Numériseurs et La mouche le réalisateur David Cronenberg revient à ses racines d’horreur corporelle dans le premier teaser de Crimes du futur. Publié avec l’aimable autorisation de Neon, Crimes du futur stars Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart, avec le nouveau teaser qui nous donne un simple aperçu de l’expérience cinématographique déformée à venir.

À ne pas confondre avec la sortie de science-fiction du même nom de David Cronenberg en 1970 (on a cru pendant un moment que ce Crimes du futur pourrait être un remake), Crimes du futur nous plonge dans un monde qui ne peut venir que de l’esprit de Cronenberg. « Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement synthétique, le corps subit de nouvelles transformations et mutations », indique la ligne de connexion à côté de la bande-annonce. «Avec sa compagne Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), artiste performeur célèbre, met en scène publiquement la métamorphose de ses organes dans des performances d’avant-garde. Timlin (Kristen Stewart), une enquêteuse du National Organ Registry, suit de manière obsessionnelle leurs mouvements, c’est-à-dire lorsqu’un groupe mystérieux est révélé… Leur mission : utiliser la notoriété de Saul pour faire la lumière sur la prochaine phase de l’évolution humaine.

À parts égales grotesques, bizarres, énervantes, intrigantes et toutes sortes de dérangements, Crimes du futur est un retour clair au genre d’horreur corporelle dont David Cronenberg s’est fait un nom avec des gens comme Scanners, The Fly, Crash, et Existence, alors que Viggo Mortensen utilise une technologie squelettique bizarre pour changer son corps au nom de l’art. Parmi les shows de Mortensen et sa performance tordue, le teaser de Crimes du futur est rempli d’aperçus cauchemardesques sur le reste du film. Certainement, Crimes du futur sera une expérience troublante mais, espérons-le, enrichissante. Tant que vous pouvez le supporter bien sûr.

Alors que certains pensaient que Crimes du futur serait un récit plus conventionnel de l’entreprise du même nom de Cronenberg en 1970, ce Crimes du futur ressemble à un énorme écart par rapport à celui-ci, bien que certaines des mêmes idées puissent être intégrées dans l’histoire. « J’ai des affaires inachevées avec l’avenir », a précédemment déclaré Cronenberg à propos du nouveau projet.





Les crimes du futur provoqueront des sorties, des évanouissements et des attaques de panique





Crimes du futur a été chanceux (ou malchanceux, selon ce que vous pensez de l’horreur corporelle) par quelques privilégiés lors d’une récente projection à Los Angeles. Et un membre anonyme du public a taquiné la pure vulgarité de l’image, déclarant que Crimes du futur suscitera bien plus de controverses que la sortie déjà assez controversée de David Cronenberg en 1996, Accident.

« Je ne peux pas dire grand-chose, évidemment, mais … cela va certainement créer beaucoup plus de chaos et de controverse », a déclaré le spectateur anonyme de Crimes of the Future. « Les vingt dernières minutes sont très difficiles. Je m’attends à des débrayages, des évanouissements et de véritables crises de panique (j’ai failli en avoir une moi-même !) à [Cannes Film Festival’s] Théâtre Lumière. Pas d’hyperbole, promis.





Crimes du futur sera présenté au Festival de Cannes de cette année.





Crimes du futur de David Cronenberg commence le tournage avec Viggo Mortensen, Kristen Stewart

