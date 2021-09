La bande-annonce de Creepshow Season 3 apporte 12 nouvelles histoires terrifiantes à frissonner cet Halloween

Shudder fait peur au saut avec sa nouvelle bande-annonce pour sa série d’anthologies Spectacle d’horreur. La saison 3 aura douze nouveaux contes terrifiants cette saison d’Halloween à partir de septembre. Il y a six épisodes au total, avec deux contes par épisode. Découvrez ce que Les morts qui marchent‘s Greg Nicotero nous réserve.

Un excellent casting pour la saison 3 n’est pas étranger au genre et plaira à coup sûr aux fans. Ethan Embry pourrait tromper certaines personnes avec son acte doux et innocent dans Grace et Frankie, mais nous avons vu Les bonbons du diable et Sensations fortes pas chères. James Remar a mis le charme en Sexe et la ville, mais il sera toujours ce gars enchaîné au banc dans Les guerriers pour moi. Et bien sûr, il a engendré nos sanguinaires Dexter. C’est donc bien de les voir revenir sur Shudder dans un tout nouveau Spectacle d’horreur épisodes

Les morts qui pleurent méchant Michael Rooker (Glisser), montre sa tasse menaçante. Johnathon Schaech s’associe à nouveau avec un autre Cette chose que tu fais l’acteur Ethan Embry. Il était même un méchant dans cette comédie musicale de Tom Hanks. Dois-je mentionner Soirée de bal? Reid Scott de Veep et Venin aura sa chance de se lancer dans le genre. Alors que Hannah Fierman sera chez elle dans la sphère de l’horreur à son tour V/H/S, enfer américain, mort à minuit (Y2Kill) et La Nourriture.

AMC décrit Spectacle d’horreur comme, « Spectacle d’horreur, basé sur le classique de la comédie d’horreur de 1982, est toujours le plus amusant que vous ayez jamais eu d’avoir peur. Une bande dessinée prend vie dans une série de vignettes, explorant des terreurs allant du meurtre, des créatures, des monstres et des délires au surnaturel et à l’inexplicable. On ne sait jamais ce qui sera sur la page suivante… »

Joe Hill sera de retour pour Creepshow Saison 3 avec une offre de sa nouvelle Chrysanthèmes, gravitant autour d’un jeune garçon qui vit avec ses parents, qui font partie du mouvement Patriote et le séquestrent de la société. C’est une histoire de paranoïa de droite et de culte des armes à feu. Hill dit de son histoire, « Je pense que la culture nationale est la paranoïa », dit Hill. « Je voulais vraiment entrer dans l’esprit de gens comme celui-ci et comme le président. Des gens pour qui chaque théorie du complot est automatiquement vraie et ils opèrent sur cette croyance. Ils s’arment contre ces croyances.

« J’aurais pu écrire sur les tireurs de masse, mais j’étais plus intéressé par le gars « normal ». Il est dehors en train de griller le dimanche. Il vous prêtera sa tondeuse à gazon sans réfléchir. Je vais sortir l’arme du coffre-fort, la pointer sur sa femme et « blaguer » que si jamais elle le quitte, il la tuera, elle et ses enfants, avec cette arme. C’est bien plus effrayant que les vampires.

Et si vous avez besoin de plus pour votre correctif Joe Hill, vous ne pouvez pas vous tromper avec sa version Audible de « Locke and Key ». raconté par Haley Joel Osment, Tatiana Maslany et Kate Mulgrew. Il est décrit comme suit : « Un événement brutal et tragique conduit la famille Locke de sa maison en Californie à la sécurité relative de leur domaine ancestral à Lovecraft, Massachusetts, une vieille maison avec des clés puissantes et des portes fantastiques qui transforment tous ceux qui osent les traverser. Alors que les frères et sœurs Tyler, Kinsey et Bode Locke découvrent les secrets de la vieille maison, ils découvrent également qu’elle abrite une créature haineuse et implacable qui ne se reposera pas tant qu’elle ne forcera pas la porte la plus terrible de toutes… «

Si vous avez besoin de rattraper les deux premières saisons de Spectacle d’horreur, ils sont disponibles dès maintenant sur Shudder avec un abonnement. Les nouveaux épisodes de Creepshow seront diffusés le jeudi 23 septembre sur Shudder ainsi que via l’offre Shudder au sein du pack AMC+.

Sujets : Spectacle effrayant