La bande-annonce de Cosmic Sin fait équipe avec Bruce Willis et Frank Grillo pour combattre les extraterrestres à l’avenir

Saban Films a dévoilé une bande-annonce pour Péché cosmique, la nouvelle aventure de science-fiction avec Bruce Willis (Mourir dur, Boucleur) et Frank Grillo (Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, La purge: l’anarchie), qui arrive plus tard ce mois-ci. Il vient du réalisateur et co-scénariste Edward Drake (Animaux) et représente son deuxième long métrage. Il suit un groupe de soldats voyous qui lancent une attaque préventive contre une civilisation extraterrestre nouvellement découverte.

La bande-annonce démarre avec Bruce Willis mouillant son sifflet dans un bar futuriste, avec un robot barman et un groupe holographique. Il se met dans une petite raclée avant que le devoir ne vienne. Bien que réticent, James Ford de Willis est influencé par la notion de réintégration militaire. Nous entrons ensuite dans le vif du sujet, ce qui voit Ford appelé pour aider à arrêter une menace extraterrestre émergente et mystérieuse. Les balles volent, les explosions sont abondantes et plusieurs one-liners sont inclus pour faire bonne mesure. Bien qu’il s’agisse d’un film à petit budget, il ne semble pas être léger sur l’action ou les effets spéciaux.

Le casting comprend également Brandon Thomas Lee (Les collines: un nouveau départ), Corey Grand (Dans Like Flynn), Perrey Reeves (Jeu d’enfant 3), CJ Perry (Parfait), Lochlyn Munro (poussins blancs), Costas Mandylor (Scie V) et Adelaide Kane (Teen Wolf). Edward Drake a co-écrit le scénario avec Corey Large. Comme Drake le raconte, il s’est inspiré de certaines œuvres de science-fiction vraiment appréciées. Drake avait ceci à dire à ce sujet.

« Le titre du film évoque l’idée que l’effacement d’une autre culture est un péché si impardonnable que le cosmos ne le pardonnera jamais. Cependant, sur la base des pratiques de colonisation que nous avons vues se dérouler dans notre propre histoire, ce n’est pas sans raison qu’un schéma similaire se reproduirait lorsque nous rencontrions une civilisation extraterrestre. En recherchant le concept ci-dessus, j’ai pris beaucoup de notes de «Sapiens: Une brève histoire de l’humanité» de Yuval Noah Harari, Cosmos de Carl Sagan, «Hyperion» de Dan Simmons, ‘StarshipTroopers’ de Robert A.Heinlein, et l’adaptation d’Alex Garland du roman de Jeff VanderMeer ‘Annihilation’. «

Péché cosmique se déroule en 2524, quatre cents ans après que les humains ont commencé à coloniser les planètes extérieures. Il est centré sur un général militaire à la retraite, James Ford (Bruce Willis). Il est remis en service après que des soldats sur une planète éloignée ont été attaqués par une flotte extraterrestre hostile. La menace contre la race humaine dégénère en une inévitable guerre interstellaire. Le général Ford fait équipe avec le général Eron Ryle (Frank Grillo) et une équipe de soldats d’élite dans une course pour arrêter l’attaque imminente avant qu’il ne soit trop tard.

Frank Grillo sera vu ensuite dans Hulu’s Niveau de boss, qui arrive également en mars. Bruce Willis, quant à lui, a plusieurs autres films en post-production, notamment Hors de la mort et Siège américain. Selon la rumeur, il reviendrait une fois de plus en tant que John McClane dans un nouveau Mourir dur film, même si cela n’a pas encore été confirmé. Péché cosmique arrive en salles, à la demande et numérique le 12 mars de Saban Films. Assurez-vous de vérifier la bande-annonce par vous-même.

