La bande-annonce de Concrete Cowboy a Idris Elba sellé en tant que cowboy du centre-ville sur Netflix

Netflix a publié la bande-annonce de Cowboy en béton. Le drame à venir met en vedette Idris Elba (Pacific Rim, Thor) dans le rôle principal du premier long métrage de réalisateur du cinéaste Ricky Staub. Le drame voit Elba se lever à cheval pour vivre la vie de cow-boy tout en essayant de faire face à son fils adolescent éloigné et troublé, joué par Caleb McLaughlin (Choses étranges, Dora et la cité d’or perdue). Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, il s’agit à la fois d’un conte père / fils et d’un conte de cow-boy moderne, ce qui en fait une histoire unique.

La bande-annonce commence avec le personnage de Caleb McLaughlin, Cole, qui se familiarise avec sa nouvelle maison, vivant avec son père séparé. Son père, joué par Idris Elba, vit un style de vie non conventionnel, avec des chevaux dans la maison et peu de commodités. Malgré les protestations de Cole au sujet de sa nouvelle vie, son père reste calme et posé. Leurs modes de vie se heurtent et les deux ont du mal à trouver un terrain d’entente. Les tensions s’atténuent et Cole en vient à respecter le mode de vie unique qu’il rencontre.

Le film est inspiré du roman Cowboy du ghetto par G. Neri. Ricky Staub, en plus de la réalisation, a écrit le scénario avec Dan Walser. Tucker Tooley, Lee Daniels, Idris Elba, Dan Walser, Jeff Waxman et Jennifer Madeloff sont producteurs. Byron Bowers, Lorraine Toussaint, Clifford «Method Man» Smith et des membres des Fletcher Street Stables complètent le casting. Netflix a récupéré les droits du film après ses débuts au Festival international du film de Toronto l’année dernière. D’autres services de streaming tels que Apple TV + seraient dans le mix, mais Netflix a battu la concurrence.

Dans Cowboy en béton, Cole (Caleb McLaughlin), 15 ans, est expulsé de son lycée à Detroit et envoyé dans le nord de Philadelphie pour vivre avec son ancien père, Harp (Idris Elba). Son père trouve du réconfort en réhabilitant des chevaux pour des cow-boys du centre-ville aux Fletcher Street Stables, une véritable communauté d’équitation urbaine noire qui a fourni un havre de paix aux résidents du quartier pendant plus de 100 ans. Cole est en conflit entre son respect croissant pour la communauté de son père et son amitié réémergente avec son cousin en difficulté Smush (Jharrel Jerome). Cole commence à réévaluer les priorités de sa vie alors que les écuries elles-mêmes sont menacées par l’embourgeoisement.

Ce n’est pas la première fois qu’Idris Elba travaille avec Netflix. L’acteur a précédemment produit et joué dans la série Montez Charlie pour la compagnie. Caleb McLaughlin, quant à lui, connaît très bien le service de streaming. Il a joué sur Choses étranges depuis que la série a commencé sa course. L’émission de science-fiction reste l’un des originaux les plus populaires que Netflix ait produits, avec une quatrième saison en cours. Il devrait faire ses débuts cette année, bien qu’aucune date de sortie spécifique n’ait été révélée.

Jusqu’à présent, les critiques ont répondu assez gentiment au film. Il détient une cote d’approbation de 77% sur les tomates pourries au moment de la rédaction de cet article. Cela est basé sur 44 avis. Cowboy en béton arrive le 2 avril sur le service de streaming Netflix. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets: Cowboy en béton