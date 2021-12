La bande-annonce de Commando a Michael Jai White combattant Mickey Rourke dans une guerre des gangs vicieuse

Saban Films vient de sortir la bande-annonce du film policier d’action le commando avec Michael Jai White, Mickey Rourke et Jeff Fahey. Un agent de la DEA atteint du SSPT rentre chez lui après une mission bâclée et doit maintenant protéger sa famille d’une invasion de domicile après qu’un condamné récemment libéré et ses hommes de main viennent chercher leur cachette de millions à l’intérieur du domicile de l’agent.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Dans ce thriller policier au bord de votre siège mettant en vedette Michael Jai White et Mickey Rourke, un agent d’élite de la DEA (White) rentre chez lui après une mission ratée lorsque sa famille fait une découverte inattendue dans leur maison – un une réserve d’argent d’une valeur de 3 millions de dollars. Ils sont bientôt confrontés au danger et à la menace d’un criminel nouvellement libéré (Rourke) et de son équipe qui feront tout ce qu’il faut pour récupérer l’argent – y compris kidnapper les filles de l’agent. Les enjeux sont élevés et des vies sont en danger dans cette bataille en tête-à-tête alors que l’agent ne recule devant rien pour protéger sa famille contre les criminels avides d’argent. » Le film est réalisé et écrit par Asif Akbar.

Rourke pendant le verrouillage a découvert le drame de plus de 20 ans, Law & Order : Unité spéciale d’aide aux victimes, et s’est rendu sur Instagam pour louer le travail des acteurs, en disant: « J’ai entendu dire que cette émission était diffusée depuis 20 ans, je n’en savais rien avant le verrouillage car j’ai tout mon équipement de gym dans mon salon, 6 Il y a des mois, alors que je faisais toute ma formation à la maison en m’isolant, j’ai cliqué sur cette émission juste par accident et par curiosité et je dois dire que je n’ai jamais vu un jeu d’acteur aussi formidable à la télévision ! »

« Chaque spectacle que j’ai vu et j’en ai probablement vu 1000 maintenant, la production est formidable, la mise en scène est de première classe et surtout je suis vraiment impressionné par cet ensemble d’acteurs très talentueux. »

« Mariska Hargitay @therealmariskahargitay est une actrice très concentrée, elle est absolument géniale dans chaque épisode. Son dévouement et son travail très méticuleux la placent à un autre niveau. Il y a très peu, voire aucune actrice dans les films de nos jours qui peuvent tenir son jock strap. Je donnez-lui un immense respect pour son incroyable capacité. »

« D’un autre côté, Christopher Meloni @chris_meloni l’homme apporte beaucoup à la table avec son physique, sa courte mèche sachant qu’il avait une formation de football de haut niveau expliquant tout. Ceux d’entre nous qui ont joué au football en grandissant ont parfois la chance de jouer pour des coachs qui nous donnent beaucoup de caractère qui fait partie de notre ADN que nous portons tout au long de notre vie, c’est une force que vous ne pouvez pas acheter. J’ai également remarqué la classe et très talentueuse intense Stephanie March @marchstephanie comme ainsi que BD Wong @wongbd le plus surpris, extrêmement impressionné par le charisme, l’attitude, le butin et la sensibilité qu’Ice T @icet apporte à son rôle particulier. ce n’était pas ce confinement très probablement je ne verrais jamais cette émission, mais depuis que je fais toute ma formation de levage dans mon salon ma télé était en confinement entier et j’ai pu découvrir cette émission fabuleuse. Respect à vous tous, le travail t Ce que vous faites tous, c’est de la vraie comédie, pas comme ces conneries. Merde merde. »

Eh bien, Mickey Rourke a la chance de travailler avec Ice-T dans son prochain thriller d’horreur 3 jours de montée. Le synopsis officiel se lit comme suit : « Un thriller d’horreur qui réinvente le chef-d’œuvre d’Edgar Allan Poe, » La chute de la maison Usher « . Vivant seul, Eric est apparemment en train de sombrer dans la folie, mais ce récit commence lentement à s’effilocher jusqu’à ce que l’horrible vérité soit révélée. »

le commando arrive en salles, à la demande et en numérique le 7 janvier 2022.





