La bande-annonce de Color Purple révèle un premier aperçu du remake musical

La remorque pour La couleur violette a enfin été libéré. Au moins, la bande-annonce de la version 2023 de La couleur violette. La bande-annonce de la version cinématographique de 1985 est naturellement sortie il y a des décennies. Ce nouveau film va être un peu différent, cependant, puisqu’il s’agit d’une adaptation de la comédie musicale de Broadway du même nom, qui est, à son tour, une adaptation du roman d’Alice Walker, qui a servi de matériau source pour toutes les versions, et la version cinématographique. Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous.





La version cinématographique de 1985 a été réalisée par Steven Spielberg, producteur de la comédie musicale de 2023. Il a reçu onze nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film, de la meilleure actrice pour Whoopi Goldberg, de la meilleure actrice dans un second rôle pour Margaret Avery et Oprah Winfrey et du meilleur scénario adapté. Il n’a pas reçu une seule victoire, cependant. En effet, à côté Le tournantil détient le record du plus grand nombre de nominations aux Oscars sans une seule victoire.

« La couleur violette en 1985 a été la chose la plus grande et la plus importante qui me soit jamais arrivée et continue d’être. Maintenant, nous préparons une toute nouvelle version qui n’a pu sortir qu’à cause de [Blitz Bazawule,] le réalisateur le plus parfait », a déclaré Winfrey à Entertainment Weekly et qui a également taquiné que le film de 2023 aurait « un réalisme magique, une bonté familiale saine et certains des meilleurs acteurs que vous ayez jamais vus ».





La bande-annonce et plus d’informations sur la comédie musicale