La bande-annonce de la collection jette Alex Pettyfer dans le monde des collectionneurs de dettes à enjeux élevés

Dans la bande-annonce de Collection, nous voyons à quel point c’est difficile dans le monde des agents de recouvrement alors que ce nouveau thriller devrait sortir bientôt. Vertical Entertainment a lancé un premier aperçu de l’action, qui tourne autour des exploits intenses à enjeux élevés d’Alex Pettyfer (Magic Mike) et Mike Vogel (Sexe/Vie). Le film sortira en salles et en VOD le 17 septembre 2021. Cela a été un lent filet de nouveaux films qui sont revenus sur grand écran, mais nous commençons à voir de plus en plus la tête de cette façon.

Collection suit Alex Pettyfer en tant qu’homme marié à son travail de grand collecteur de dettes. Dans la bande-annonce, nous avons l’impression qu’il s’agit d’une industrie (pas difficile à croire) d’un milliard de dollars. Nous avons également deux hommes qui travaillent dans l’industrie et essaient de manipuler les moins fortunés pour qu’ils acceptent de les payer en échange de ne pas déclarer leurs agents de recouvrement. Ils appellent cela des « méthodes alternatives de récupération ».

Cependant, lorsque la nouvelle petite amie de Pettyfer se retrouve au milieu de l’entreprise de collecte, les deux amis se retrouvent sur des côtés opposés d’un combat. Celui dans lequel ils auraient souhaité ne jamais s’impliquer.  Ce thriller a beaucoup d’action d’après ce que nous pouvons voir. Les poursuites en voiture à grande vitesse et les séquences de combat intenses font de celui-ci un incontournable.

À l’origine, ce film devait sortir l’année dernière, mais en raison du recul majeur de COVID-19, nous obtenons une sortie à l’automne. À un moment donné, ils avaient parlé de ce film qui allait Hulu ou même devenir une mini-série sur l’un des services de streaming, mais il semble que ces discussions soient pratiquement mortes. Là encore, nous avons vu des choses comme celle-ci revenir des mois ou des années plus tard.

Collection est réalisé par l’actrice Marianna Palka (LUEUR) et écrit par Todd M. Friedman. En plus de Pettyfer et Vogel, le film met en vedette Breeda Wool (M. Mercedes), Shakira Barrera (LUEUR), et Jacques Colimon (La société). Warner Davis et Todd Friedman sont également producteurs du projet.

Alex Pettyfer a récemment eu son premier enfant et s’est éloigné de la télévision et du cinéma. Récemment, il a laissé entendre qu’il dirigerait quelques projets, mais rien n’est encore sorti de cette nouvelle. Cependant, il prête sa voix sur la nouvelle saison de gars de la famille Bientôt disponible. Apparemment dans plusieurs épisodes d’après ce que l’on peut voir.

Basé sur la bande-annonce, l’idée d’une mini-série semblait plutôt cool (à mon avis), mais pour l’instant, le film fera l’affaire. Que pensez-vous de la nouvelle bande-annonce ? Le regarderez-vous en VOD ou le regarderez-vous au cinéma ?