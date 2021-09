La bande-annonce de Cleanin ‘Up the Town Extended Cut amène les Ghostbusters au cinéma en octobre

Screen Media vient d’annoncer la sortie d’une version étendue de leur documentaire de genre Nettoyer la ville : Se souvenir de Ghostbusters, juste à temps pour la saison d’Halloween. Le documentaire nous ramène à la création du classique avec des images des coulisses et propose 46 interviews avec les acteurs et l’équipe aux côtés de documents d’archives jamais vus auparavant. Les acteurs et l’équipe parlent franchement et se souviennent du temps magique et chaotique qu’ils ont passé à faire l’un de nos favoris de tous les temps.

Parmi les interviews et les histoires racontées, nous voyons Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson et Sigourney Weaver à Annie Potts, David Margulies, William Atherton, Kurt Fuller et Jason Reitman, avec le réalisateur Ivan Reitman, le producteur Michael C. Gross, Visual Effects équipage comprenant Richard Edlund, Terry Windell, Dennis Muren et Steve Johnson, les musiciens Ray Parker Jr et The Bus Boys. Ils discutent de notre délicieux bonhomme guimauve Stay Puft ! Il a été réalisé par Anthony Bueno qui a également contribué à créer Trop chaud à gérer : Se souvenir de Ghostbusters II.

Le classique culte d’Ivan Reitman, co-écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis, chasseurs de fantômes raconte l’histoire de Peter Venkman, Ray Stantz et Egon Spengler qui travaillent à l’Université Columbia, où ils plongent dans le paranormal et manipulent de nombreuses expériences contraires à l’éthique sur leurs étudiants. Alors qu’ils sont expulsés de l’université, ils décident de se lancer en affaires comme chasseurs de fantômes. Ils s’installent dans une ancienne caserne de pompiers. Ils soupent et trompent leur corbillard, et se mettent au travail pour débarrasser la ville de New York de leurs situations paranormales, pour un prix. Après avoir fait l’actualité nationale et accusé d’avoir causé les troubles démoniaques, ils sont jetés en prison, pour être libérés lorsque le maire tente leur chance pour aider à sauver la ville.

À l’insu de tous, un fidèle de Gozer mort depuis longtemps (Ivo Shandor) a érigé un immeuble d’appartements au centre-ville qui est la cause de toutes les activités paranormales. Ils découvrent que le bâtiment pourrait ressusciter l’ancien dieu hittite, Gozer et mettre fin à toute l’humanité. Qui allez-vous appeler pour arrêter cette terrible menace de fin du monde ? Vous connaissez la réponse.

Ce documentaire montre comment les cinéastes ont collectivement défié les contraintes de temps et toutes sortes de défis techniques pour réaliser le film qui a changé à jamais l’industrie cinématographique. De petites informations et des faits sont révélés, comme le script d’Aykroyd l’avait à l’origine chasseurs de fantômes situé dans le futur et s’est fortement appuyé sur la science-fiction, avec de nombreuses parties se déroulant dans l’espace. Harold Ramis a noté que l’intrigue originale traitait « d’un trou déchiré dans notre enveloppe de réalité ».

Reitman l’a convaincu que cela devrait avoir lieu à New York, en disant: « Je lui ai dit: » Dan, il y a une excellente idée ici, mais je pense vraiment que cela devrait avoir lieu aujourd’hui. » Reitman poursuit : « Cela devrait être dans une vraie ville sur terre, c’est-à-dire New York. Toutes ces choses fantastiques seront bien plus impressionnantes par rapport à la réalité que nous connaissions. » John Candy devait jouer le personnage de Louis Tully, mais le rôle est finalement allé à son compatriote légende canadienne Rick Moranis. Je ne vais pas tout donner. Regardez-le sur grand écran dans des salles limitées le 1er octobre et sur les plateformes de VOD le 5 octobre.

