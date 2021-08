La bande-annonce de CI Ape apporte un mélange étonnamment dingue d’espionnage et d’activités de singe

Écartez vous, GI Joe, comme CI singe est sur l’affaire. Bientôt disponible en Digital et DVD par Lionsgate, CI singe est un film de comédie d’action dingue qui ressemble à peu près à ce qu’il paraît. Il suit un super-espion qui se trouve être un primate parlant — et il est très, très bon dans ce qu’il fait. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, qui peut être visionnée ci-dessous, le film est complètement exagéré mais il a l’air très amusant.

Le synopsis officiel de CI singe se lit comme suit : « Dans le monde de l’espionnage, certaines missions nécessitent un agent doté d’un ensemble unique de compétences, possédant non seulement de la bravoure, mais aussi la capacité de faire fondre même le cœur le plus méchant. C’est un travail pour CI Ape ! Le premier chimpanzé à rejoindre le CIA Lorsqu’un complot criminel est découvert, la CIA se tourne vers lui, son agent le plus unique pour déjouer le complot de l’intérieur.

Avec les récents progrès du Council of Crime d’une arme de haute technologie, CI Ape et son équipe d’experts lancent un plan stratégique de haute technologie pour combattre le mal. CI Ape et son équipe utilisent leurs compétences uniques pour détruire l’arme infâme, mais en cours de route, découvrent des dommages collatéraux sous la forme d’une fille solitaire. CI Ape élabore un plan dangereux pour sauver la jeune fille et prouve que l’amitié prévaut avant tout lorsqu’il s’agit d’espionnage du cœur. »

CI singe est réalisé par Ali Zamani et écrit par Stephen Johnston, Jerome Reygner-Kalfon et Sébastien Semon. Il étoiles Sophie Alongi, Skip Schwink, Madelyn Kientz, Angel Rosario Jr., Michelle Sander, Ginifer Ree, Leah NH Philpott, Kendra Henthorn, Christy Tate et Katie Fairbanks. Semon, Zeus Zamani et Scott Clayton ont produit avec des producteurs exécutifs dont Mark Boot, Barry Brooker et Stan Wertlieb.

Les gens sur Twitter sont plutôt amusés par la nouvelle bande-annonce de CI singe. Bien que le concept soit certainement idiot, il attire néanmoins l’attention de beaucoup. Comme l’a dit un fan sur Twitter, « Je suis content de vivre dans un monde où des trucs absurdes comme celui-ci sont fabriqués. Ce titre est tellement génial qu’il aurait pu être un gag de Troy McClure. »

Je suis content de vivre dans un monde où des trucs absurdes comme celui-ci sont fabriqués. Ce titre est tellement génial qu’il aurait pu être un gag de Troy McClure. https://t.co/ToFk5DUcbY – Jason Bergman (@jasonxbergman) 10 août 2021

« Cela a l’air incroyablement terrible », dit quelqu’un d’autre. « Des phrases comme ‘Qui était ce singe génial ?’ et un singe parlant CGI qui a failli se faire manger par un requin ? Je suis fasciné. »

Cela a l’air incroyablement terrible. Des lignes comme « Qui était ce singe génial ? » et un singe parlant CGI failli se faire manger par un requin ? Je suis fasciné. https://t.co/PmmTHtEUHj – Mathew Buck (@FB_BMB) 10 août 2021

Et un autre tweet dit : « Pour l’amour de Dieu, s’il vous plaît dites-moi que tout le monde parle de CI singe. Cela a complètement revigoré ma conviction que quelque part à l’intérieur, moi aussi, j’ai un DVD direct à l’intérieur de moi qui attend d’être lâché sur les masses. »

Pour l’amour de Dieu, dites-moi que tout le monde parle de CI Ape. Cela a complètement revigoré ma conviction que quelque part à l’intérieur, moi aussi, j’ai un DVD direct à l’intérieur de moi qui attend d’être déchaîné sur les masses. – Ashley (@bono_212) 9 août 2021

CI singe est en numérique et en DVD le mardi 28 septembre 2021. Même si le film n’est pas encore sorti, espérons CI singe 2 est également déjà en chantier. Si quelque chose comme Sharknado peut obtenir une série de films en cours avec une pléthore de suites, alors pourquoi ne pas CI singe devenir la prochaine grande chose? Dans tous les cas, la bande-annonce du film nous vient de Lionsgate Movies sur YouTube.

Sujets: CI Ape