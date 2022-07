La bande-annonce de Chucky Saison 2 taquine le retour de plusieurs personnages

« Qu’est-il arrivé à Chucky ? C’est la question qui ouvre la bande-annonce officielle de la deuxième saison de Chucky. La dernière fois que nous nous sommes arrêtés, Chucky (Brad Dourif) avait réussi à créer une armée de poupées et était sur le point de s’expédier dans tout le pays. Juste au moment où il semblait que l’ennemi de longue date Andy Barclay (Alex Vincent) allait contrecarrer ces plans, une poupée Tiffany possédée avec un pistolet chargé apparaît.

La bande-annonce ne fait pas la lumière sur le sort d’Andy. Bien que la poupée Tiffany ne soit pas montrée, certains des Chuckys sont vus s’échapper de leurs boîtes et grimper sur le toit du camion. Tout en conduisant de manière erratique pour repousser les poupées, Andy est montré en train de dire: « C’est pour Kyle ». C’est en référence à sa sœur adoptive, interprétée par Christine Elise, dont on a brièvement montré qu’elle fuyait quelque chose dans la bande-annonce. Pendant ce temps, le sort des autres personnages principaux survivants est plus définitivement révélé.

Les adolescents Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) et Lexy (Alyvia Alyn Lind), qui ont aidé à contrecarrer les plans d’invasion de Chucky, sont tous en très mauvais état. Après s’être réunis au cours de la première saison, Jake et Devon semblent maintenant séparés, peut-être en raison de l’entrée de Jake dans les services d’accueil. Lexy, quant à elle, est passée de fumer de l’herbe à une drogue plus dure, la cocaïne.

Tiffany (Jennifer Tilly) s’amuse avec une captive Nica (Fiona Dourif), toujours possédée par Chucky mais qui a maintenant les bras et les jambes coupés. Bien que Tiffany ait rompu avec Chucky, elle l’a fait plusieurs fois auparavant, il y a donc toujours une possibilité qu’ils se remettent ensemble. De plus, avec Nica exprimant sa vengeance, le « bonheur relationnel » de Tiffany avec Nica semble se terminer tôt ou tard.





« Salut, je suis Chucky, tu veux prier ? »

La bande-annonce nous offre également notre premier regard sur un retour de Glen et Glenda, maintenant joué par Lachlan Watson de Aventures effrayantes de Sabrina célébrité. Après être vraisemblablement arrivés dans une voiture rose avec la plaque d’immatriculation « Ils eux », les jumeaux ne sont montrés que de dos. La bande-annonce ne précise cependant pas quel jumeau est censé être quoi.

Au cours de la première saison, Destination finale et Caspar L’acteur Devon Sewa a joué le père et l’oncle de Jake, qui ont tous deux été tués au tout début et à la toute fin de la saison. Il a été annoncé précédemment que Sewa reviendrait en tant que nouveau personnage, et nous avons maintenant une idée de qui ce sera.

Au cours de la bande-annonce, Sawa est montré jouant un prêtre dans ce qui semble être un internat que Jake, Evan et Lexy fréquentent maintenant, d’après les uniformes qu’ils portent. On voit Lara Jean Chorostecki jouer une nonne (quelqu’un chez 45secondes.fr s’est clairement trompé dans ses prédictions de la saison deux) et travailler vraisemblablement au même endroit que le nouveau personnage de Sawa.

Avant la sortie de la bande-annonce, il a été annoncé qu’il y aurait un Bondir retrouvailles, avec Gina Gershon et Joe Pantoliano rejoignant le casting. Ils ne sont pas dans la bande-annonce, ce qui ne permet pas de savoir avec qui ils joueront. Il en va de même pour Meg Tilly, la vraie sœur de Jennifer Tilly, qui est récemment revenue au théâtre après avoir passé plusieurs années à se concentrer sur ses enfants.

Voyez la bande-annonce par vous-même ici: