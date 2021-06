La bande-annonce de Chapelwaite de Stephen King annonce la date de sortie de fin d’été sur EPIX

Il y a peu de fans d’horreur qui n’ont pas entendu parler de Lot de Salem, la petite ville endormie que Stephen King a laissé envahir par les vampires dans son roman du même nom. Bien qu’il y ait eu un certain nombre de versions du livre adaptées pour l’écran, la dernière version du film semble vouloir revendiquer Jake Gyllenhaal comme protagoniste, la nouvelle de Lot de Jérusalem n’est pas si connu. Dans la surabondance de projets King récemment annoncés actuellement en vue, celui qui a glissé sous le radar est Chapelwaite, une série basée sur la courte préquelle de Lot de Salem, qui a finalement reçu une date de première le 22 août par EPIX.

Contrairement à une grande partie de la fiction de King, l’histoire se déroule dans les années 1850, apportant l’horreur à un cadre d’époque pour l’une des seules fois dans la longue histoire du maître de l’horreur. Les séries Chapelwaite voit le capitaine d’Adrien Brody, Charles Boone, revenir avec ses enfants dans sa maison ancestrale dans la petite ville typiquement royale de Preacher’s Corners, dans le Maine, après le décès de sa femme. Il s’avère rapidement que la famille Boone est en proie à de sombres secrets et à une terrible histoire que Charles doit affronter pour mettre fin à la misère qu’ils ont subie pendant des générations.

Avec Adrien Brody, Emily Hampshire, mieux connue pour son travail comique sur Le ruisseau Schitt, qui a parlé tout à l’heure à ComicBook.com pourquoi elle attendait avec impatience le nouveau rôle.

Elle a dit : « C’est basé sur la nouvelle de Stephen King qui était la préquelle de Lot de Salem. Je suis tellement excitée à ce sujet, parce que j’adore porter des corsets. Il se déroule en 1850, et pour aller de Stevie’s [on Schitt’s Creek’s] plaids à cette femme hors de son temps, instruite en 1850 portant des corsets, est la chose la plus excitante qui soit. Et c’est avec Adrien Brody. Et le producteur Donald De Line, c’est le plus beau du monde. Et cela me rappelle en fait Jeffrey Katzenberg, qui est derrière Quibi. C’est vraiment rare, mais il y a certaines personnes qui sont ces énormes producteurs qui sont les personnes les plus belles, les plus vraies et les plus authentiques. Jeffrey Katzenberg est comme ça. J’ai reçu un e-mail de lui l’autre jour disant : « 5 Et je me dis ‘C’est ton truc !’ J’aime faire partie d’une scène de film où la personne au sommet est une très bonne personne. Je suppose que ça vient de Dan [Levy] travailler sur Schitt’s [Creek] et d’autres choses. Cela m’a donné envie de travailler avec des gens comme ça, donc c’est difficile de revenir en arrière. »

Étant donné que la date de première n’est que dans quelques mois, le montant connu de la nouvelle série est assez rare. Il a initialement reçu le feu vert pour une série de 10 épisodes en 2019, Brody étant annoncé en décembre de la même année, et Hampshire étant ajouté à la distribution juste avant que la pandémie ne frappe en mars 2020. En plus d’être diffusé sur EPIX en aux États-Unis, la série sera également diffusée sur CTV Sci-Fi Channel au Canada. Aucune annonce de diffusion internationale n’a encore été faite.