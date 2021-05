La bande-annonce de Censor ramène le public à l’ère de la vidéo

Le nouveau film d’horreur Censurer va à fond sur Video Nastys. Au début des années 80, il y a eu une flambée de films d’horreur et d’exploitation à petit budget non censurés qui ont été distribués sur cassette vidéo. Étant donné que ces films n’étaient pas sortis en salles, cela leur a permis de contourner les lois de classification des films via une échappatoire. L’expression « Video Nasty » est née de l’Association nationale des téléspectateurs et des auditeurs à cette époque et est devenue le terme populaire pour ces vidéos très sanglantes et torrides. La principale préoccupation était que les films étaient à blâmer pour une augmentation de la criminalité et de la violence à l’époque. Ces films qui ont été giflés avec cette étiquette comprenaient à la fois des films emblématiques et cultes tels que La mort diabolique, Caisse de panier et La chose.

L’histoire de Video Nasty est honnêtement un sujet intéressant à approfondir par lui-même. Mais cela fait également de Video Nasty un arrière-plan de génie pour une histoire d’horreur psychologique, qui est le premier long métrage de réalisateur de Prano Bailey-Bond, Censurer, est impatient de livrer.

Censurer raconte l’histoire d’Enid (interprétée par Niamh Algar), censeur de cinéma, fière de son travail. Elle semble habituée à s’exposer aux images les plus sanglantes et les plus dégoûtantes au quotidien. Mais lorsqu’une bande mystérieuse commence à débloquer des souvenirs cachés de son passé, elle est déterminée à trouver les réponses aux questions laissées intactes pendant des années. Enid entreprend de trouver et d’enquêter sur le réalisateur de cette bande, mais plus elle va plus loin, la fiction et la réalité commencent à s’associer de la manière la plus horrible.

Prano a déclaré dans une interview pour Derby d’or que c’était son amour pour Video Nasties en tant qu’enfant qui a jeté les bases de Censurer. «Je suis un grand fan des films de cette période. J’ai en quelque sorte grandi obsédé par le Evil Dead, qui était l’un des films qui posait problème ici au Royaume-Uni à cette époque. »Elle a ajouté:« La première idée que j’ai eue était de savoir si un censeur commençait à croire que ces films les affectaient. S’ils croyaient vraiment à la censure, que se passerait-il si un censeur croyait tellement qu’il pensait que cela allait affecter leur propre cerveau? «

Rien que dans la bande-annonce, cela ressemble à une balade très prometteuse dans l’esprit de notre personnage principal. Les flashs de vidéo rouge vif contrastent magnifiquement avec les plans plus sombres et plus sombres de la réalité (ce qui semble être). Prano a également déclaré que Censurer a été tourné en 35 mm pour rester aussi authentique que possible aux films tournés dans les années 80.

« La plupart du temps, quand nous regardons l’horreur, c’est un espace sûr pour nous effrayer parce que nous savons que ce n’est pas réel. » Dit Prano lors d’une interview avec IMDB. « Et, dans ce sens, je pense que l’horreur peut être assez cathartique. »

Censurer a fait sa première mondiale au Festival du film de Sundance 2021 plus tôt cette année, avec une sortie en salles le 11 juin et sur demande le 18 juin. Depuis sa revue Sundance, il a déjà fait des critiques prometteuses, il détient actuellement un score de 88% sur Rotten Tomatoes. Bien qu’il s’agisse du premier crédit de réalisation de long métrage de Prano Baily-Bond, on lui attribue également l’écriture du film avec Anthony Fletcher.