La bande-annonce de Cendrillon d’Amazon glisse la pantoufle de verre sur Camilla Cabello cet automne

Les contes de fées sont là pour toujours. Cendrillon a déjà eu le traitement de remake de Disney en direct en 2015 avec Lily James remplissant le rôle principal. Cependant, ce dernier Prime Original devrait offrir quelque chose d’un peu différent avec une nouvelle interprétation plus puissante du récit. Les futurs fans ont eu droit à leur meilleur aperçu de la fonctionnalité à venir dans la dernière bande-annonce complète.

Le conte populaire du XVIIe siècle est l’un des classiques les plus appréciés de Disney et Kay Cannon semble avoir fait un excellent travail pour faire entrer l’histoire dans l’ère moderne. Le film s’en tiendra aux racines musicales établies par la version Disney et Cannon a un grand pedigree dans ce domaine. Le scénariste-réalisateur est surtout connu pour avoir été le fer de lance du Parfait séries.

Pop star Camila Cabello jouera le rôle principal de Cendrillon dans ce qui sera son premier rôle d’actrice à ce jour. Le chanteur a beaucoup d’expérience à l’écran sous la forme de télé-réalité, notamment sur Facteur X dans le cadre de Fifth Harmony où elle a été découverte pour la première fois.

Cabello sera rejoint par une autre star montante de Nicholas Galitzine qui incarnera l’amoureux, le prince Robert. Ainsi que quelques interprètes de théâtre musical plus chevronnés, dont James Corden qui est apparu dans Chats et Dans les bois, et la royauté de Broadway Idina Menzel surtout connue pour ses représentations d’Elphaba dans Méchant et Elsa dans Gelé.

Pierce Bronson et Minnie Driver complètent la distribution principale, tous deux apportant également une expérience musicale avec des rôles dans Maman Mia ! et Le fantôme de l’Opéra respectivement. Avec un groupe de talents aussi éclectique, le film ne devrait certainement pas décevoir au niveau musical avec des chansons originales écrites par Cabello, Menzel et Cannon ainsi que quelques reprises pop.

Le récit commencera comme la représentation typique de Cendrillon vivant sous le règne de sa méchante belle-mère (Menzel). Ayant à nettoyer après sa belle-mère et ses belles-sœurs la majeure partie de la journée, Cendrillon trouve du réconfort dans sa confection de vêtements. C’est ici que l’histoire commence à différer, le personnage étant plutôt décrit comme un entrepreneur en herbe, dans l’espoir de créer une entreprise, « Dresses by Ella ».

La bande-annonce en fait un point important de l’intrigue dès le départ avec une Cendrillon optimiste le proclamant dans le tout premier plan. Mais ses ambitions sont vite moquées de la place de la ville par les vendeurs déjà présents. La bande-annonce offre également une vitrine des styles comiques de Cannon qui aident également à moderniser le cadre classique présentant le protagoniste comme une sorte de klutz bien intentionné.

Alors que Cendrillon arrive finalement au bal avec l’aide de sa « fabuleuse marraine », elle impressionne le prince Robert qui proclame son désir de l’épouser. Contrairement au récit traditionnel, Cabello’s Cendrillon n’est pas encore prête à s’installer et souhaite toujours poursuivre ses véritables rêves d’être une femme d’affaires prospère. Cela ajoute une couche supplémentaire de conflit à l’acte final alors qu’elle équilibre la vie qu’elle veut contre l’indépendance dont elle rêve.

La bande-annonce laisse la fin en suspens et il reste à voir si Cendrillon choisira l’amour ou le succès, dans un dilemme classique de la tête contre le cœur. Les fans n’auront pas à attendre trop longtemps pour le savoir avec Cendrillon devrait sortir exclusivement sur Amazon Prime Video le 3 septembre de cette année.

Sujets : Cendrillon, Amazon Prime