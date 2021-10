La bande-annonce de Castle Falls voit Dolph Lundgren et Scott Adkins s’unir

La première bande-annonce de Chutes du château trouve les héros d’action Dolph Lundgren et Scott Adkins comme des hommes désespérés prêts à tout pour survivre. La paire de superstars du cinéma d’action fera ce qu’elle fait de mieux, donner des coups de poing, des coups de pied et des grognements à travers un braquage rapide alors qu’elles unissent leurs forces pour affronter un gang armé de mitrailleuses à la recherche de 3 millions de dollars en espèces.

Après des décennies de négligence, l’hôpital Castle Heights, symbole du passé de ségrégation de la ville, a été rempli de dynamite et est prêt à être démoli. Personne ne sait qu’un chef de gang, maintenant en prison, a caché les 3 millions de dollars en espèces qu’il a volés à ses rivaux à l’intérieur du bâtiment abandonné. Maintenant, trois parties désespérées veulent l’argent – un ex-combattant à col bleu (Scott Adkins) qui le trouve alors qu’il fait partie de l’équipe de démolition, un gardien de prison (Dolph Lundgren) prêt à tout pour payer le traitement contre le cancer de sa fille, et un gang impitoyable qui prétend être les propriétaires légitimes. Les charges de démolition sont fixées, tout le monde évacue et le Château va tomber dans 90 minutes. L’horloge tourne. Qui saisira l’argent… et s’en sortiront-ils vivants ?

Chutes du château trouve Dolph Lundgren derrière et devant la caméra, travaillant à partir d’un scénario écrit par Andrew Knauer (Le baroud d’honneur). Les fans de films d’action seront sans aucun doute ravis de voir les deux stars se tenir côte à côte, avec Lundgren jetant son poids comme lui seul le peut tandis qu’Adkins démontre une fois de plus le genre d’éclat d’arts martiaux qui a fait de lui le héros méconnu du genre depuis de nombreuses années maintenant. Chutes du château ressemble au véhicule parfait pour Dolph Lundgren et Scott Adkins, en les plaçant au centre d’un concept simple qui devrait leur donner amplement l’occasion de montrer leurs compétences spécifiques.

Les deux superstars de l’action ont partagé l’écran à quelques reprises auparavant, co-vedette dans The Expendables 2 et Soldat Universel: Jour du Reckoning, et encore en 2013 pour Légendaire : Tombe du Dragon. Lundgren et Adkins aiment clairement travailler ensemble, le duo de combat au poing devant à nouveau unir leurs forces après Chutes du château dans le film d’action récemment annoncé Section huit. Ils seront rejoints par Vrai sang star Ryan Kwanten et sous la direction de L’équipe de nuit Christian Sesma dans cette histoire d’un ancien soldat qui, après avoir vengé le meurtre de sa famille, est sorti de prison et recruté par une obscure agence gouvernementale.

Individuellement, Lundgren et Adkins ont plusieurs projets majeurs en préparation. Le premier devrait reprendre son rôle de roi Nereus dans la prochaine suite Aquaman et le royaume perdu, ainsi qu’unir leurs forces une fois de plus avec Sylvester Stallone et Jason Statham dans Les consommables 4. Adkins, quant à lui, rejoindra Keanu Reeves et Donnie Yen dans la suite très attendue d’un film d’action John Wick : Chapitre 4, avant de reprendre le rôle de Mike Fallon et de continuer à exercer son métier homme accidenté 2.

Chutes du château sera disponible dans les salles de cinéma et en VOD et Digital le 3 décembre.